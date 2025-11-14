SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Gold5Hero
Alex Tannamas

Gold5Hero

Alex Tannamas
0 Bewertungen
7 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 -27%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
122
Gewinntrades:
44 (36.06%)
Verlusttrades:
78 (63.93%)
Bester Trade:
99.38 USD
Schlechtester Trade:
-102.55 USD
Bruttoprofit:
2 600.54 USD (156 141 pips)
Bruttoverlust:
-3 970.05 USD (211 520 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
9 (350.87 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
539.64 USD (7)
Sharpe Ratio:
-0.18
Trading-Aktivität:
82.63%
Max deposit load:
4.82%
Letzter Trade:
5 Stunden
Trades pro Woche:
7
Durchschn. Haltezeit:
15 Stunden
Erholungsfaktor:
-0.70
Long-Positionen:
79 (64.75%)
Short-Positionen:
43 (35.25%)
Profit-Faktor:
0.66
Mathematische Gewinnerwartung:
-11.23 USD
Durchschnittlicher Profit:
59.10 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-50.90 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
13 (-886.98 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-886.98 USD (13)
Wachstum pro Monat :
-25.21%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
1 610.14 USD
Maximaler:
1 969.17 USD (36.74%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
36.74% (1 969.17 USD)
Kapital:
4.42% (195.96 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 121
EURUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD -1.4K
EURUSD 2
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD -55K
EURUSD 99
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +99.38 USD
Schlechtester Trade: -103 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 7
Max. aufeinandergehende Verluste: 13
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +350.87 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -886.98 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "MaxrichGroup-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
EquitiGroup-Live
0.00 × 1
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
MGK-MAIN
0.00 × 5
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 7
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
MTrading-Live
0.00 × 1
XM.COM-Real 6
0.00 × 1
AIGroup-Live
0.00 × 1
HFMarketsEurope-Live Server2
0.00 × 1
Alpari-PRO
0.00 × 1
HFMarkets-Live Server2
0.00 × 1
ForexTime-ECN-Zero
0.00 × 1
MIGCapital-Live
0.00 × 1
LQDMarketsUK-Live 2
0.00 × 4
SucdenFinancial-Live
0.00 × 4
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
SVSFX-Live
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
ADSS-Demo
0.00 × 8
noch 271 ...
100% Focused on Gold (XAUUSD). We are a team of 5 professional traders with over 3 years of proven experience in the global gold market.

Every signal we share is backed by in-depth technical and fundamental analysis and there is always STOP LOSS for risk management.

No Martingale, No Averaging. We use Pending Order, Set Target Profit, Set Stop Loss and let it run.

Gold5Hero Signals — Your Trusted Partner in Gold Trading.


Keine Bewertungen
2025.11.20 13:51
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.17 20:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.14 08:13
Share of trading days is too low
2025.11.14 08:13
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.14 03:14
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.14 03:14
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.14 03:14
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.14 03:14
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.14 03:14
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Gold5Hero
30 USD pro Monat
-27%
0
0
USD
3.6K
USD
7
0%
122
36%
83%
0.65
-11.23
USD
37%
1:50
Kopieren

