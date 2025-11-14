- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
122
Gewinntrades:
44 (36.06%)
Verlusttrades:
78 (63.93%)
Bester Trade:
99.38 USD
Schlechtester Trade:
-102.55 USD
Bruttoprofit:
2 600.54 USD (156 141 pips)
Bruttoverlust:
-3 970.05 USD (211 520 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
9 (350.87 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
539.64 USD (7)
Sharpe Ratio:
-0.18
Trading-Aktivität:
82.63%
Max deposit load:
4.82%
Letzter Trade:
5 Stunden
Trades pro Woche:
7
Durchschn. Haltezeit:
15 Stunden
Erholungsfaktor:
-0.70
Long-Positionen:
79 (64.75%)
Short-Positionen:
43 (35.25%)
Profit-Faktor:
0.66
Mathematische Gewinnerwartung:
-11.23 USD
Durchschnittlicher Profit:
59.10 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-50.90 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
13 (-886.98 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-886.98 USD (13)
Wachstum pro Monat :
-25.21%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
1 610.14 USD
Maximaler:
1 969.17 USD (36.74%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
36.74% (1 969.17 USD)
Kapital:
4.42% (195.96 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|121
|EURUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|-1.4K
|EURUSD
|2
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|-55K
|EURUSD
|99
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "MaxrichGroup-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
EquitiGroup-Live
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 7
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
HFMarketsEurope-Live Server2
|0.00 × 1
|
Alpari-PRO
|0.00 × 1
|
HFMarkets-Live Server2
|0.00 × 1
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
MIGCapital-Live
|0.00 × 1
|
LQDMarketsUK-Live 2
|0.00 × 4
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 8
noch 271 ...Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
100% Focused on Gold (XAUUSD). We are a team of 5 professional traders with over 3 years of proven experience in the global gold market.
Every signal we share is backed by in-depth technical and fundamental analysis and there is always STOP LOSS for risk management.
No Martingale, No Averaging. We use Pending Order, Set Target Profit, Set Stop Loss and let it run.
Gold5Hero Signals — Your Trusted Partner in Gold Trading.
