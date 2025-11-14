- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
119
Прибыльных трейдов:
41 (34.45%)
Убыточных трейдов:
78 (65.55%)
Лучший трейд:
99.38 USD
Худший трейд:
-102.55 USD
Общая прибыль:
2 540.31 USD (150 137 pips)
Общий убыток:
-3 970.05 USD (211 520 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (350.87 USD)
Макс. прибыль в серии:
539.64 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
-0.19
Торговая активность:
81.09%
Макс. загрузка депозита:
4.82%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
12
Ср. время удержания:
15 часов
Фактор восстановления:
-0.73
Длинных трейдов:
76 (63.87%)
Коротких трейдов:
43 (36.13%)
Профит фактор:
0.64
Мат. ожидание:
-12.01 USD
Средняя прибыль:
61.96 USD
Средний убыток:
-50.90 USD
Макс. серия проигрышей:
13 (-886.98 USD)
Макс. убыток в серии:
-886.98 USD (13)
Прирост в месяц:
-20.22%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 610.14 USD
Максимальная:
1 969.17 USD (36.74%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
36.74% (1 969.17 USD)
По эквити:
4.42% (195.96 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|119
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|-1.4K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|-61K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +99.38 USD
Худший трейд: -103 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 13
Макс. прибыль в серии: +350.87 USD
Макс. убыток в серии: -886.98 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
100% Focused on Gold (XAUUSD). We are a team of 5 professional traders with over 3 years of proven experience in the global gold market.
Every signal we share is backed by in-depth technical and fundamental analysis and there is always STOP LOSS for risk management.
No Martingale, No Averaging. We use Pending Order, Set Target Profit, Set Stop Loss and let it run.
Gold5Hero Signals — Your Trusted Partner in Gold Trading.
Нет отзывов
