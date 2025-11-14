СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Gold5Hero
Alex Tannamas

Gold5Hero

Alex Tannamas
0 отзывов
6 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 -29%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
119
Прибыльных трейдов:
41 (34.45%)
Убыточных трейдов:
78 (65.55%)
Лучший трейд:
99.38 USD
Худший трейд:
-102.55 USD
Общая прибыль:
2 540.31 USD (150 137 pips)
Общий убыток:
-3 970.05 USD (211 520 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (350.87 USD)
Макс. прибыль в серии:
539.64 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
-0.19
Торговая активность:
81.09%
Макс. загрузка депозита:
4.82%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
12
Ср. время удержания:
15 часов
Фактор восстановления:
-0.73
Длинных трейдов:
76 (63.87%)
Коротких трейдов:
43 (36.13%)
Профит фактор:
0.64
Мат. ожидание:
-12.01 USD
Средняя прибыль:
61.96 USD
Средний убыток:
-50.90 USD
Макс. серия проигрышей:
13 (-886.98 USD)
Макс. убыток в серии:
-886.98 USD (13)
Прирост в месяц:
-20.22%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 610.14 USD
Максимальная:
1 969.17 USD (36.74%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
36.74% (1 969.17 USD)
По эквити:
4.42% (195.96 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 119
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD -1.4K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD -61K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +99.38 USD
Худший трейд: -103 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 13
Макс. прибыль в серии: +350.87 USD
Макс. убыток в серии: -886.98 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-Real16
0.00 × 2
ADSS-Demo
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
SVSFX-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
GO4X-Live
0.00 × 1
SucdenFinancial-Live
0.00 × 4
SFM-Demo
0.00 × 1
FXDD-MT4 Live Server 2
0.00 × 1
XM.COM-Real 6
0.00 × 1
MTrading-Live
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
FXOpen-Real1
0.00 × 2
RoboForex-Prime
0.00 × 3
QTrade-Server
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
MGK-MAIN
0.00 × 5
AIGroup-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
100% Focused on Gold (XAUUSD). We are a team of 5 professional traders with over 3 years of proven experience in the global gold market.

Every signal we share is backed by in-depth technical and fundamental analysis and there is always STOP LOSS for risk management.

No Martingale, No Averaging. We use Pending Order, Set Target Profit, Set Stop Loss and let it run.

Gold5Hero Signals — Your Trusted Partner in Gold Trading.


Нет отзывов
2025.11.20 13:51
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.17 20:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.14 08:13
Share of trading days is too low
2025.11.14 08:13
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.14 03:14
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.14 03:14
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.14 03:14
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.14 03:14
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.14 03:14
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Gold5Hero
30 USD в месяц
-29%
0
0
USD
3.6K
USD
6
0%
119
34%
81%
0.63
-12.01
USD
37%
1:50
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.