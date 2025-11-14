- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
120
Transacciones Rentables:
42 (35.00%)
Transacciones Irrentables:
78 (65.00%)
Mejor transacción:
99.38 USD
Peor transacción:
-102.55 USD
Beneficio Bruto:
2 565.11 USD (152 637 pips)
Pérdidas Brutas:
-3 970.05 USD (211 520 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
9 (350.87 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
539.64 USD (7)
Ratio de Sharpe:
-0.19
Actividad comercial:
82.63%
Carga máxima del depósito:
4.82%
Último trade:
10 horas
Trades a la semana:
6
Tiempo medio de espera:
15 horas
Factor de Recuperación:
-0.71
Transacciones Largas:
77 (64.17%)
Transacciones Cortas:
43 (35.83%)
Factor de Beneficio:
0.65
Beneficio Esperado:
-11.71 USD
Beneficio medio:
61.07 USD
Pérdidas medias:
-50.90 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
13 (-886.98 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-886.98 USD (13)
Crecimiento al mes:
-18.98%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
1 610.14 USD
Máxima:
1 969.17 USD (36.74%)
Reducción relativa:
De balance:
36.74% (1 969.17 USD)
De fondos:
4.42% (195.96 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|120
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|-1.4K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|-59K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +99.38 USD
Peor transacción: -103 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 7
Máximo de pérdidas consecutivas: 13
Beneficio máximo consecutivo: +350.87 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -886.98 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "MaxrichGroup-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
otros 196...
100% Focused on Gold (XAUUSD). We are a team of 5 professional traders with over 3 years of proven experience in the global gold market.
Every signal we share is backed by in-depth technical and fundamental analysis and there is always STOP LOSS for risk management.
No Martingale, No Averaging. We use Pending Order, Set Target Profit, Set Stop Loss and let it run.
Gold5Hero Signals — Your Trusted Partner in Gold Trading.
