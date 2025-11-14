- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
120
Negociações com lucro:
42 (35.00%)
Negociações com perda:
78 (65.00%)
Melhor negociação:
99.38 USD
Pior negociação:
-102.55 USD
Lucro bruto:
2 565.11 USD (152 637 pips)
Perda bruta:
-3 970.05 USD (211 520 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
9 (350.87 USD)
Máximo lucro consecutivo:
539.64 USD (7)
Índice de Sharpe:
-0.19
Atividade de negociação:
82.63%
Depósito máximo carregado:
4.82%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
6
Tempo médio de espera:
15 horas
Fator de recuperação:
-0.71
Negociações longas:
77 (64.17%)
Negociações curtas:
43 (35.83%)
Fator de lucro:
0.65
Valor esperado:
-11.71 USD
Lucro médio:
61.07 USD
Perda média:
-50.90 USD
Máximo de perdas consecutivas:
13 (-886.98 USD)
Máxima perda consecutiva:
-886.98 USD (13)
Crescimento mensal:
-18.98%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1 610.14 USD
Máximo:
1 969.17 USD (36.74%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
36.74% (1 969.17 USD)
Pelo Capital Líquido:
4.42% (195.96 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|120
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|-1.4K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|-59K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +99.38 USD
Pior negociação: -103 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 7
Máximo de perdas consecutivas: 13
Máximo lucro consecutivo: +350.87 USD
Máxima perda consecutiva: -886.98 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
100% Focused on Gold (XAUUSD). We are a team of 5 professional traders with over 3 years of proven experience in the global gold market.
Every signal we share is backed by in-depth technical and fundamental analysis and there is always STOP LOSS for risk management.
No Martingale, No Averaging. We use Pending Order, Set Target Profit, Set Stop Loss and let it run.
Gold5Hero Signals — Your Trusted Partner in Gold Trading.
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
-28%
0
0
USD
USD
3.6K
USD
USD
7
0%
120
35%
83%
0.64
-11.71
USD
USD
37%
1:50