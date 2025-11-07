- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
298
利益トレード:
212 (71.14%)
損失トレード:
86 (28.86%)
ベストトレード:
71.32 USD
最悪のトレード:
-30.81 USD
総利益:
1 659.52 USD (1 073 741 pips)
総損失:
-675.63 USD (662 357 pips)
最大連続の勝ち:
16 (172.52 USD)
最大連続利益:
192.99 USD (15)
シャープレシオ:
0.27
取引アクティビティ:
4.85%
最大入金額:
8.62%
最近のトレード:
9 分前
1週間当たりの取引:
147
平均保有時間:
27 分
リカバリーファクター:
6.77
長いトレード:
153 (51.34%)
短いトレード:
145 (48.66%)
プロフィットファクター:
2.46
期待されたペイオフ:
3.30 USD
平均利益:
7.83 USD
平均損失:
-7.86 USD
最大連続の負け:
8 (-112.41 USD)
最大連続損失:
-131.87 USD (6)
月間成長:
30.79%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
25.83 USD
最大の:
145.34 USD (4.02%)
比較ドローダウン:
残高による:
5.55% (145.34 USD)
エクイティによる:
6.59% (172.38 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|298
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|984
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|411K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +71.32 USD
最悪のトレード: -31 USD
最大連続の勝ち: 15
最大連続の負け: 6
最大連続利益: +172.52 USD
最大連続損失: -112.41 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Weltrade-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Activtrades-Classic 2 Server
|0.00 × 3
|
OctaFX-Real3
|0.00 × 82
|
Exness-Real15
|0.00 × 21
|
KOT-Live3
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 20
|
FOXMarkets-Live
|0.00 × 70
|
CabanaCapitals-Live
|0.00 × 6
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
GMI-Live08
|0.00 × 53
|
MaxrichGroup-Real
|0.00 × 21
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 21
|
HantecMarkets-Server1
|0.00 × 15
|
MFMSecurities-Real
|0.00 × 1
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
Just2Trade-Real
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Demo
|0.00 × 5
|
Exness-Real17
|0.00 × 31
|
Graphene-Server
|0.00 × 1
|
MEXAtlantic-Real
|0.00 × 3
|
LibertexCom-MT4 Market Real Server
|0.00 × 26
|
LiteFinance-ECN.com
|0.00 × 1
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 12
|
EGlobalTrade-Cent5
|0.00 × 6
|
JustForex-Demo
|0.00 × 111
|
TegasFX-Live-UK
|0.00 × 1
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
66 USD/月
49%
0
0
USD
USD
2.9K
USD
USD
8
0%
298
71%
5%
2.45
3.30
USD
USD
7%
1:500