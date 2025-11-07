- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
294
Negociações com lucro:
209 (71.08%)
Negociações com perda:
85 (28.91%)
Melhor negociação:
71.32 USD
Pior negociação:
-30.81 USD
Lucro bruto:
1 645.64 USD (1 059 868 pips)
Perda bruta:
-673.11 USD (659 838 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
16 (172.52 USD)
Máximo lucro consecutivo:
192.99 USD (15)
Índice de Sharpe:
0.27
Atividade de negociação:
4.85%
Depósito máximo carregado:
8.62%
Último negócio:
1 minutos atrás
Negociações por semana:
150
Tempo médio de espera:
27 minutos
Fator de recuperação:
6.69
Negociações longas:
153 (52.04%)
Negociações curtas:
141 (47.96%)
Fator de lucro:
2.44
Valor esperado:
3.31 USD
Lucro médio:
7.87 USD
Perda média:
-7.92 USD
Máximo de perdas consecutivas:
8 (-112.41 USD)
Máxima perda consecutiva:
-131.87 USD (6)
Crescimento mensal:
30.29%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
25.83 USD
Máximo:
145.34 USD (4.02%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
5.55% (145.34 USD)
Pelo Capital Líquido:
6.59% (172.38 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|294
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|973
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|400K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +71.32 USD
Pior negociação: -31 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 15
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +172.52 USD
Máxima perda consecutiva: -112.41 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Weltrade-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Activtrades-Classic 2 Server
|0.00 × 3
|
OctaFX-Real3
|0.00 × 82
|
Exness-Real15
|0.00 × 21
|
KOT-Live3
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 20
|
FOXMarkets-Live
|0.00 × 70
|
CabanaCapitals-Live
|0.00 × 6
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
GMI-Live08
|0.00 × 53
|
MaxrichGroup-Real
|0.00 × 21
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 21
|
HantecMarkets-Server1
|0.00 × 15
|
MFMSecurities-Real
|0.00 × 1
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
Just2Trade-Real
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Demo
|0.00 × 5
|
Exness-Real17
|0.00 × 31
|
Graphene-Server
|0.00 × 1
|
MEXAtlantic-Real
|0.00 × 3
|
LibertexCom-MT4 Market Real Server
|0.00 × 26
|
LiteFinance-ECN.com
|0.00 × 1
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 12
|
EGlobalTrade-Cent5
|0.00 × 6
|
JustForex-Demo
|0.00 × 111
|
TegasFX-Live-UK
|0.00 × 1
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
66 USD por mês
49%
0
0
USD
USD
2.9K
USD
USD
8
0%
294
71%
5%
2.44
3.31
USD
USD
7%
1:500