SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / PR15
Mingze Yang

PR15

Mingze Yang
0 comentários
Confiabilidade
8 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 66 USD por mês
crescimento desde 2025 49%
Weltrade-Live
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
294
Negociações com lucro:
209 (71.08%)
Negociações com perda:
85 (28.91%)
Melhor negociação:
71.32 USD
Pior negociação:
-30.81 USD
Lucro bruto:
1 645.64 USD (1 059 868 pips)
Perda bruta:
-673.11 USD (659 838 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
16 (172.52 USD)
Máximo lucro consecutivo:
192.99 USD (15)
Índice de Sharpe:
0.27
Atividade de negociação:
4.85%
Depósito máximo carregado:
8.62%
Último negócio:
1 minutos atrás
Negociações por semana:
150
Tempo médio de espera:
27 minutos
Fator de recuperação:
6.69
Negociações longas:
153 (52.04%)
Negociações curtas:
141 (47.96%)
Fator de lucro:
2.44
Valor esperado:
3.31 USD
Lucro médio:
7.87 USD
Perda média:
-7.92 USD
Máximo de perdas consecutivas:
8 (-112.41 USD)
Máxima perda consecutiva:
-131.87 USD (6)
Crescimento mensal:
30.29%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
25.83 USD
Máximo:
145.34 USD (4.02%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
5.55% (145.34 USD)
Pelo Capital Líquido:
6.59% (172.38 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 294
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 973
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 400K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +71.32 USD
Pior negociação: -31 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 15
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +172.52 USD
Máxima perda consecutiva: -112.41 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Weltrade-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Activtrades-Classic 2 Server
0.00 × 3
OctaFX-Real3
0.00 × 82
Exness-Real15
0.00 × 21
KOT-Live3
0.00 × 1
Exness-Real28
0.00 × 20
FOXMarkets-Live
0.00 × 70
CabanaCapitals-Live
0.00 × 6
Tickmill-Live10
0.00 × 1
GMI-Live08
0.00 × 53
MaxrichGroup-Real
0.00 × 21
DooPrime-Live 2
0.00 × 21
HantecMarkets-Server1
0.00 × 15
MFMSecurities-Real
0.00 × 1
ForexTime-ECN-Zero
0.00 × 1
Just2Trade-Real
0.00 × 1
OxSecurities-Demo
0.00 × 5
Exness-Real17
0.00 × 31
Graphene-Server
0.00 × 1
MEXAtlantic-Real
0.00 × 3
LibertexCom-MT4 Market Real Server
0.00 × 26
LiteFinance-ECN.com
0.00 × 1
Axi-US12-Live
0.00 × 12
EGlobalTrade-Cent5
0.00 × 6
JustForex-Demo
0.00 × 111
TegasFX-Live-UK
0.00 × 1
374 mais ...
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sem comentários
2025.12.29 00:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.12 06:30
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.11 06:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.10 15:34
Share of trading days is too low
2025.11.10 15:34
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.07 20:59
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.07 20:59
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.07 20:59
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.07 20:59
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.07 20:59
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
PR15
66 USD por mês
49%
0
0
USD
2.9K
USD
8
0%
294
71%
5%
2.44
3.31
USD
7%
1:500
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.