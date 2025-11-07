- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
294
盈利交易:
209 (71.08%)
亏损交易:
85 (28.91%)
最好交易:
71.32 USD
最差交易:
-30.81 USD
毛利:
1 645.64 USD (1 059 868 pips)
毛利亏损:
-673.11 USD (659 838 pips)
最大连续赢利:
16 (172.52 USD)
最大连续盈利:
192.99 USD (15)
夏普比率:
0.27
交易活动:
4.85%
最大入金加载:
8.62%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
146
平均持有时间:
27 分钟
采收率:
6.69
长期交易:
153 (52.04%)
短期交易:
141 (47.96%)
利润因子:
2.44
预期回报:
3.31 USD
平均利润:
7.87 USD
平均损失:
-7.92 USD
最大连续失误:
8 (-112.41 USD)
最大连续亏损:
-131.87 USD (6)
每月增长:
30.29%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
25.83 USD
最大值:
145.34 USD (4.02%)
相对跌幅:
结余:
5.55% (145.34 USD)
净值:
6.59% (172.38 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|294
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|973
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|400K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +71.32 USD
最差交易: -31 USD
最大连续赢利: 15
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +172.52 USD
最大连续亏损: -112.41 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Weltrade-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Activtrades-Classic 2 Server
|0.00 × 3
|
OctaFX-Real3
|0.00 × 82
|
Exness-Real15
|0.00 × 21
|
KOT-Live3
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 20
|
FOXMarkets-Live
|0.00 × 70
|
CabanaCapitals-Live
|0.00 × 6
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
GMI-Live08
|0.00 × 53
|
MaxrichGroup-Real
|0.00 × 21
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 21
|
HantecMarkets-Server1
|0.00 × 15
|
MFMSecurities-Real
|0.00 × 1
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
Just2Trade-Real
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Demo
|0.00 × 5
|
Exness-Real17
|0.00 × 31
|
Graphene-Server
|0.00 × 1
|
MEXAtlantic-Real
|0.00 × 3
|
LibertexCom-MT4 Market Real Server
|0.00 × 26
|
LiteFinance-ECN.com
|0.00 × 1
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 12
|
EGlobalTrade-Cent5
|0.00 × 6
|
JustForex-Demo
|0.00 × 111
|
TegasFX-Live-UK
|0.00 × 1
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月66 USD
49%
0
0
USD
USD
2.9K
USD
USD
8
0%
294
71%
5%
2.44
3.31
USD
USD
7%
1:500