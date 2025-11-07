- 자본
- 축소
트레이드:
401
이익 거래:
277 (69.07%)
손실 거래:
124 (30.92%)
최고의 거래:
71.32 USD
최악의 거래:
-30.81 USD
총 수익:
1 975.69 USD (1 382 109 pips)
총 손실:
-877.97 USD (864 647 pips)
연속 최대 이익:
16 (172.52 USD)
연속 최대 이익:
192.99 USD (15)
샤프 비율:
0.25
거래 활동:
4.85%
최대 입금량:
8.62%
최근 거래:
36 분 전
주별 거래 수:
103
평균 유지 시간:
27 분
회복 요인:
7.55
롱(주식매수):
198 (49.38%)
숏(주식차입매도):
203 (50.62%)
수익 요인:
2.25
기대수익:
2.74 USD
평균 이익:
7.13 USD
평균 손실:
-7.08 USD
연속 최대 손실:
8 (-112.41 USD)
연속 최대 손실:
-131.87 USD (6)
월별 성장률:
28.46%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
25.83 USD
최대한의:
145.34 USD (4.02%)
상대적 삭감:
잔고별:
5.55% (145.34 USD)
자본금별:
6.59% (172.38 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|401
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|1.1K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|517K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +71.32 USD
최악의 거래: -31 USD
연속 최대 이익: 15
연속 최대 손실: 6
연속 최대 이익: +172.52 USD
연속 최대 손실: -112.41 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Weltrade-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
Activtrades-Classic 2 Server
|0.00 × 3
|
OctaFX-Real3
|0.00 × 82
|
Exness-Real15
|0.00 × 21
|
KOT-Live3
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 20
|
FOXMarkets-Live
|0.00 × 70
|
CabanaCapitals-Live
|0.00 × 6
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
GMI-Live08
|0.00 × 53
|
MaxrichGroup-Real
|0.00 × 21
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 21
|
HantecMarkets-Server1
|0.00 × 15
|
MFMSecurities-Real
|0.00 × 1
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
Just2Trade-Real
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Demo
|0.00 × 5
|
Exness-Real17
|0.00 × 31
|
Graphene-Server
|0.00 × 1
|
MEXAtlantic-Real
|0.00 × 3
|
LibertexCom-MT4 Market Real Server
|0.00 × 26
|
LiteFinance-ECN.com
|0.00 × 1
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 12
|
EGlobalTrade-Cent5
|0.00 × 6
|
JustForex-Demo
|0.00 × 111
|
TegasFX-Live-UK
|0.00 × 1
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 66 USD
55%
0
0
USD
USD
3.1K
USD
USD
9
0%
401
69%
5%
2.25
2.74
USD
USD
7%
1:500