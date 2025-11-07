- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
163
Прибыльных трейдов:
110 (67.48%)
Убыточных трейдов:
53 (32.52%)
Лучший трейд:
71.32 USD
Худший трейд:
-30.81 USD
Общая прибыль:
1 064.76 USD (569 208 pips)
Общий убыток:
-458.63 USD (445 355 pips)
Макс. серия выигрышей:
15 (192.99 USD)
Макс. прибыль в серии:
192.99 USD (15)
Коэффициент Шарпа:
0.27
Торговая активность:
3.83%
Макс. загрузка депозита:
8.62%
Последний трейд:
17 часов
Трейдов в неделю:
79
Ср. время удержания:
37 минут
Фактор восстановления:
4.17
Длинных трейдов:
90 (55.21%)
Коротких трейдов:
73 (44.79%)
Профит фактор:
2.32
Мат. ожидание:
3.72 USD
Средняя прибыль:
9.68 USD
Средний убыток:
-8.65 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-131.87 USD)
Макс. убыток в серии:
-131.87 USD (6)
Прирост в месяц:
18.86%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
25.83 USD
Максимальная:
145.34 USD (4.02%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.55% (145.34 USD)
По эквити:
6.59% (172.38 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|163
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|606
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|124K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +71.32 USD
Худший трейд: -31 USD
Макс. серия выигрышей: 15
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +192.99 USD
Макс. убыток в серии: -131.87 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Weltrade-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Activtrades-Classic 2 Server
|0.00 × 3
|
OctaFX-Real3
|0.00 × 82
|
Exness-Real15
|0.00 × 21
|
KOT-Live3
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 20
|
FOXMarkets-Live
|0.00 × 70
|
CabanaCapitals-Live
|0.00 × 6
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
GMI-Live08
|0.00 × 53
|
MaxrichGroup-Real
|0.00 × 21
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 21
|
HantecMarkets-Server1
|0.00 × 15
|
MFMSecurities-Real
|0.00 × 1
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
Just2Trade-Real
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Demo
|0.00 × 5
|
Exness-Real17
|0.00 × 31
|
Graphene-Server
|0.00 × 1
|
MEXAtlantic-Real
|0.00 × 3
|
LibertexCom-MT4 Market Real Server
|0.00 × 26
|
LiteFinance-ECN.com
|0.00 × 1
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 12
|
EGlobalTrade-Cent5
|0.00 × 6
|
JustForex-Demo
|0.00 × 111
|
TegasFX-Live-UK
|0.00 × 1
еще 374...
Нет отзывов
