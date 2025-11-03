- 成長
トレード:
93
利益トレード:
35 (37.63%)
損失トレード:
58 (62.37%)
ベストトレード:
450.70 USD
最悪のトレード:
-247.84 USD
総利益:
10 948.66 USD (154 728 pips)
総損失:
-9 832.02 USD (118 117 pips)
最大連続の勝ち:
8 (2 316.09 USD)
最大連続利益:
2 316.09 USD (8)
シャープレシオ:
0.06
取引アクティビティ:
56.93%
最大入金額:
7.82%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
12
平均保有時間:
14 時間
リカバリーファクター:
0.34
長いトレード:
76 (81.72%)
短いトレード:
17 (18.28%)
プロフィットファクター:
1.11
期待されたペイオフ:
12.01 USD
平均利益:
312.82 USD
平均損失:
-169.52 USD
最大連続の負け:
9 (-1 558.66 USD)
最大連続損失:
-1 558.66 USD (9)
月間成長:
8.18%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
985.22 USD
最大の:
3 256.15 USD (31.19%)
比較ドローダウン:
残高による:
31.19% (3 256.15 USD)
エクイティによる:
4.30% (404.88 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|93
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|1.1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|37K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +450.70 USD
最悪のトレード: -248 USD
最大連続の勝ち: 8
最大連続の負け: 9
最大連続利益: +2 316.09 USD
最大連続損失: -1 558.66 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MaxrichGroup-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
