- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
89
Прибыльных трейдов:
33 (37.07%)
Убыточных трейдов:
56 (62.92%)
Лучший трейд:
450.70 USD
Худший трейд:
-247.84 USD
Общая прибыль:
10 363.00 USD (144 728 pips)
Общий убыток:
-9 508.82 USD (114 117 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (2 316.09 USD)
Макс. прибыль в серии:
2 316.09 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
55.89%
Макс. загрузка депозита:
7.82%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
11
Ср. время удержания:
14 часов
Фактор восстановления:
0.26
Длинных трейдов:
72 (80.90%)
Коротких трейдов:
17 (19.10%)
Профит фактор:
1.09
Мат. ожидание:
9.60 USD
Средняя прибыль:
314.03 USD
Средний убыток:
-169.80 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-1 558.66 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 558.66 USD (9)
Прирост в месяц:
-4.39%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
985.22 USD
Максимальная:
3 256.15 USD (31.19%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
31.19% (3 256.15 USD)
По эквити:
3.07% (242.24 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|89
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|854
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|31K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +450.70 USD
Худший трейд: -248 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 9
Макс. прибыль в серии: +2 316.09 USD
Макс. убыток в серии: -1 558.66 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
еще 196...Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
10%
0
0
USD
USD
9K
USD
USD
8
0%
89
37%
56%
1.08
9.60
USD
USD
31%
1:50