- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
93
Negociações com lucro:
35 (37.63%)
Negociações com perda:
58 (62.37%)
Melhor negociação:
450.70 USD
Pior negociação:
-247.84 USD
Lucro bruto:
10 948.66 USD (154 728 pips)
Perda bruta:
-9 832.02 USD (118 117 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
8 (2 316.09 USD)
Máximo lucro consecutivo:
2 316.09 USD (8)
Índice de Sharpe:
0.06
Atividade de negociação:
56.93%
Depósito máximo carregado:
7.82%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
12
Tempo médio de espera:
14 horas
Fator de recuperação:
0.34
Negociações longas:
76 (81.72%)
Negociações curtas:
17 (18.28%)
Fator de lucro:
1.11
Valor esperado:
12.01 USD
Lucro médio:
312.82 USD
Perda média:
-169.52 USD
Máximo de perdas consecutivas:
9 (-1 558.66 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 558.66 USD (9)
Crescimento mensal:
8.18%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
985.22 USD
Máximo:
3 256.15 USD (31.19%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
31.19% (3 256.15 USD)
Pelo Capital Líquido:
4.30% (404.88 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|93
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|1.1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|37K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +450.70 USD
Pior negociação: -248 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 8
Máximo de perdas consecutivas: 9
Máximo lucro consecutivo: +2 316.09 USD
Máxima perda consecutiva: -1 558.66 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
