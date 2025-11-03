- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
9
Profit Trade:
1 (11.11%)
Loss Trade:
8 (88.89%)
Best Trade:
247.89 USD
Worst Trade:
-185.20 USD
Profitto lordo:
247.89 USD (5 000 pips)
Perdita lorda:
-1 200.91 USD (15 693 pips)
Vincite massime consecutive:
1 (247.89 USD)
Massimo profitto consecutivo:
247.89 USD (1)
Indice di Sharpe:
-0.79
Attività di trading:
73.53%
Massimo carico di deposito:
7.03%
Ultimo trade:
7 ore fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
10 ore
Fattore di recupero:
-1.00
Long Trade:
6 (66.67%)
Short Trade:
3 (33.33%)
Fattore di profitto:
0.21
Profitto previsto:
-105.89 USD
Profitto medio:
247.89 USD
Perdita media:
-150.11 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-910.91 USD)
Massima perdita consecutiva:
-910.91 USD (6)
Crescita mensile:
-11.67%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
953.02 USD
Massimale:
953.02 USD (11.67%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
11.67% (953.02 USD)
Per equità:
3.07% (242.24 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-953
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-11K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +247.89 USD
Worst Trade: -185 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +247.89 USD
Massima perdita consecutiva: -910.91 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-12%
0
0
USD
USD
7.2K
USD
USD
1
0%
9
11%
74%
0.20
-105.89
USD
USD
12%
1:50