- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
84
利益トレード:
47 (55.95%)
損失トレード:
37 (44.05%)
ベストトレード:
16.42 USD
最悪のトレード:
-16.17 USD
総利益:
164.09 USD (21 327 pips)
総損失:
-157.04 USD (23 003 pips)
最大連続の勝ち:
8 (28.61 USD)
最大連続利益:
28.61 USD (8)
シャープレシオ:
0.02
取引アクティビティ:
35.67%
最大入金額:
12.90%
最近のトレード:
31 日前
1週間当たりの取引:
0
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
0.07
長いトレード:
45 (53.57%)
短いトレード:
39 (46.43%)
プロフィットファクター:
1.04
期待されたペイオフ:
0.08 USD
平均利益:
3.49 USD
平均損失:
-4.24 USD
最大連続の負け:
13 (-101.31 USD)
最大連続損失:
-101.31 USD (13)
月間成長:
0.00%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
93.90 USD
最大の:
101.31 USD (12.55%)
比較ドローダウン:
残高による:
12.55% (101.31 USD)
エクイティによる:
11.08% (85.93 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GBPAUD.r
|16
|GBPJPY.r
|12
|USDAUD.r
|11
|USDJPY.r
|9
|CHFJPY.r
|8
|CHFUSD.r
|7
|SGDJPY.r
|6
|GBPCAD.r
|4
|AUDNZD.r
|4
|EURAUD.r
|2
|USDGBP.r
|2
|NZDAUD.r
|2
|SGDAUD.r
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GBPAUD.r
|-87
|GBPJPY.r
|13
|USDAUD.r
|25
|USDJPY.r
|-17
|CHFJPY.r
|12
|CHFUSD.r
|18
|SGDJPY.r
|2
|GBPCAD.r
|9
|AUDNZD.r
|6
|EURAUD.r
|6
|USDGBP.r
|9
|NZDAUD.r
|6
|SGDAUD.r
|4
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GBPAUD.r
|-13K
|GBPJPY.r
|2K
|USDAUD.r
|1.8K
|USDJPY.r
|-2.1K
|CHFJPY.r
|1.8K
|CHFUSD.r
|1.8K
|SGDJPY.r
|485
|GBPCAD.r
|1.2K
|AUDNZD.r
|1.1K
|EURAUD.r
|949
|USDGBP.r
|718
|NZDAUD.r
|958
|SGDAUD.r
|581
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
ベストトレード: +16.42 USD
最悪のトレード: -16 USD
最大連続の勝ち: 8
最大連続の負け: 13
最大連続利益: +28.61 USD
最大連続損失: -101.31 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"CMCMarkets1-Global"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
1%
0
0
USD
USD
807
USD
USD
7
100%
84
55%
36%
1.04
0.08
USD
USD
13%
1:100