- 자본
- 축소
트레이드:
84
이익 거래:
47 (55.95%)
손실 거래:
37 (44.05%)
최고의 거래:
16.42 USD
최악의 거래:
-16.17 USD
총 수익:
164.09 USD (21 327 pips)
총 손실:
-157.04 USD (23 003 pips)
연속 최대 이익:
8 (28.61 USD)
샤프 비율:
0.02
거래 활동:
35.67%
최대 입금량:
12.90%
최근 거래:
1 시간 전
주별 거래 수:
1
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
0.07
롱(주식매수):
45 (53.57%)
숏(주식차입매도):
39 (46.43%)
수익 요인:
1.04
기대수익:
0.08 USD
평균 이익:
3.49 USD
평균 손실:
-4.24 USD
연속 최대 손실:
13 (-101.31 USD)
월별 성장률:
0.00%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
93.90 USD
최대한의:
101.31 USD (12.55%)
상대적 삭감:
잔고별:
12.55% (101.31 USD)
자본금별:
11.08% (85.93 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GBPAUD.r
|16
|GBPJPY.r
|12
|USDAUD.r
|11
|USDJPY.r
|9
|CHFJPY.r
|8
|CHFUSD.r
|7
|SGDJPY.r
|6
|GBPCAD.r
|4
|AUDNZD.r
|4
|EURAUD.r
|2
|USDGBP.r
|2
|NZDAUD.r
|2
|SGDAUD.r
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GBPAUD.r
|-87
|GBPJPY.r
|13
|USDAUD.r
|25
|USDJPY.r
|-17
|CHFJPY.r
|12
|CHFUSD.r
|18
|SGDJPY.r
|2
|GBPCAD.r
|9
|AUDNZD.r
|6
|EURAUD.r
|6
|USDGBP.r
|9
|NZDAUD.r
|6
|SGDAUD.r
|4
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GBPAUD.r
|-13K
|GBPJPY.r
|2K
|USDAUD.r
|1.8K
|USDJPY.r
|-2.1K
|CHFJPY.r
|1.8K
|CHFUSD.r
|1.8K
|SGDJPY.r
|485
|GBPCAD.r
|1.2K
|AUDNZD.r
|1.1K
|EURAUD.r
|949
|USDGBP.r
|718
|NZDAUD.r
|958
|SGDAUD.r
|581
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 입금량
- 축소
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "CMCMarkets1-Global"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
