- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
84
Прибыльных трейдов:
47 (55.95%)
Убыточных трейдов:
37 (44.05%)
Лучший трейд:
16.42 USD
Худший трейд:
-16.17 USD
Общая прибыль:
164.09 USD (21 327 pips)
Общий убыток:
-157.04 USD (23 003 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (28.61 USD)
Макс. прибыль в серии:
28.61 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
0.02
Торговая активность:
35.67%
Макс. загрузка депозита:
12.90%
Последний трейд:
31 день
Трейдов в неделю:
0
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
0.07
Длинных трейдов:
45 (53.57%)
Коротких трейдов:
39 (46.43%)
Профит фактор:
1.04
Мат. ожидание:
0.08 USD
Средняя прибыль:
3.49 USD
Средний убыток:
-4.24 USD
Макс. серия проигрышей:
13 (-101.31 USD)
Макс. убыток в серии:
-101.31 USD (13)
Прирост в месяц:
0.00%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
93.90 USD
Максимальная:
101.31 USD (12.55%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
12.55% (101.31 USD)
По эквити:
11.08% (85.93 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPAUD.r
|16
|GBPJPY.r
|12
|USDAUD.r
|11
|USDJPY.r
|9
|CHFJPY.r
|8
|CHFUSD.r
|7
|SGDJPY.r
|6
|GBPCAD.r
|4
|AUDNZD.r
|4
|EURAUD.r
|2
|USDGBP.r
|2
|NZDAUD.r
|2
|SGDAUD.r
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPAUD.r
|-87
|GBPJPY.r
|13
|USDAUD.r
|25
|USDJPY.r
|-17
|CHFJPY.r
|12
|CHFUSD.r
|18
|SGDJPY.r
|2
|GBPCAD.r
|9
|AUDNZD.r
|6
|EURAUD.r
|6
|USDGBP.r
|9
|NZDAUD.r
|6
|SGDAUD.r
|4
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPAUD.r
|-13K
|GBPJPY.r
|2K
|USDAUD.r
|1.8K
|USDJPY.r
|-2.1K
|CHFJPY.r
|1.8K
|CHFUSD.r
|1.8K
|SGDJPY.r
|485
|GBPCAD.r
|1.2K
|AUDNZD.r
|1.1K
|EURAUD.r
|949
|USDGBP.r
|718
|NZDAUD.r
|958
|SGDAUD.r
|581
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Лучший трейд: +16.42 USD
Худший трейд: -16 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 13
Макс. прибыль в серии: +28.61 USD
Макс. убыток в серии: -101.31 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "CMCMarkets1-Global" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
30 USD в месяц
1%
0
0
USD
USD
807
USD
USD
7
100%
84
55%
36%
1.04
0.08
USD
USD
13%
1:100