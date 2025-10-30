СигналыРазделы
Tik Yam Yeung

FP8007 King Martingale Pro 1010

Tik Yam Yeung
0 отзывов
Надежность
7 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 1%
CMCMarkets1-Global
1:100
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
84
Прибыльных трейдов:
47 (55.95%)
Убыточных трейдов:
37 (44.05%)
Лучший трейд:
16.42 USD
Худший трейд:
-16.17 USD
Общая прибыль:
164.09 USD (21 327 pips)
Общий убыток:
-157.04 USD (23 003 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (28.61 USD)
Макс. прибыль в серии:
28.61 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
0.02
Торговая активность:
35.67%
Макс. загрузка депозита:
12.90%
Последний трейд:
31 день
Трейдов в неделю:
0
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
0.07
Длинных трейдов:
45 (53.57%)
Коротких трейдов:
39 (46.43%)
Профит фактор:
1.04
Мат. ожидание:
0.08 USD
Средняя прибыль:
3.49 USD
Средний убыток:
-4.24 USD
Макс. серия проигрышей:
13 (-101.31 USD)
Макс. убыток в серии:
-101.31 USD (13)
Прирост в месяц:
0.00%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
93.90 USD
Максимальная:
101.31 USD (12.55%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
12.55% (101.31 USD)
По эквити:
11.08% (85.93 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPAUD.r 16
GBPJPY.r 12
USDAUD.r 11
USDJPY.r 9
CHFJPY.r 8
CHFUSD.r 7
SGDJPY.r 6
GBPCAD.r 4
AUDNZD.r 4
EURAUD.r 2
USDGBP.r 2
NZDAUD.r 2
SGDAUD.r 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPAUD.r -87
GBPJPY.r 13
USDAUD.r 25
USDJPY.r -17
CHFJPY.r 12
CHFUSD.r 18
SGDJPY.r 2
GBPCAD.r 9
AUDNZD.r 6
EURAUD.r 6
USDGBP.r 9
NZDAUD.r 6
SGDAUD.r 4
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPAUD.r -13K
GBPJPY.r 2K
USDAUD.r 1.8K
USDJPY.r -2.1K
CHFJPY.r 1.8K
CHFUSD.r 1.8K
SGDJPY.r 485
GBPCAD.r 1.2K
AUDNZD.r 1.1K
EURAUD.r 949
USDGBP.r 718
NZDAUD.r 958
SGDAUD.r 581
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +16.42 USD
Худший трейд: -16 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 13
Макс. прибыль в серии: +28.61 USD
Макс. убыток в серии: -101.31 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "CMCMarkets1-Global" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.01.06 12:26
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.18 19:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.11 06:49
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.22% of days out of 45 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.03 11:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.30 13:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.05 04:48
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.30 20:17
Share of trading days is too low
2025.10.30 15:57
Trading operations on the account were performed for only 1 days. This comprises 12.5% of days out of the 8 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.30 15:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.30 15:57
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
