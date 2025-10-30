- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
84
盈利交易:
47 (55.95%)
亏损交易:
37 (44.05%)
最好交易:
16.42 USD
最差交易:
-16.17 USD
毛利:
164.09 USD (21 327 pips)
毛利亏损:
-157.04 USD (23 003 pips)
最大连续赢利:
8 (28.61 USD)
最大连续盈利:
28.61 USD (8)
夏普比率:
0.02
交易活动:
35.67%
最大入金加载:
12.90%
最近交易:
31 几天前
每周交易:
0
平均持有时间:
1 一天
采收率:
0.07
长期交易:
45 (53.57%)
短期交易:
39 (46.43%)
利润因子:
1.04
预期回报:
0.08 USD
平均利润:
3.49 USD
平均损失:
-4.24 USD
最大连续失误:
13 (-101.31 USD)
最大连续亏损:
-101.31 USD (13)
每月增长:
0.00%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
93.90 USD
最大值:
101.31 USD (12.55%)
相对跌幅:
结余:
12.55% (101.31 USD)
净值:
11.08% (85.93 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPAUD.r
|16
|GBPJPY.r
|12
|USDAUD.r
|11
|USDJPY.r
|9
|CHFJPY.r
|8
|CHFUSD.r
|7
|SGDJPY.r
|6
|GBPCAD.r
|4
|AUDNZD.r
|4
|EURAUD.r
|2
|USDGBP.r
|2
|NZDAUD.r
|2
|SGDAUD.r
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPAUD.r
|-87
|GBPJPY.r
|13
|USDAUD.r
|25
|USDJPY.r
|-17
|CHFJPY.r
|12
|CHFUSD.r
|18
|SGDJPY.r
|2
|GBPCAD.r
|9
|AUDNZD.r
|6
|EURAUD.r
|6
|USDGBP.r
|9
|NZDAUD.r
|6
|SGDAUD.r
|4
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPAUD.r
|-13K
|GBPJPY.r
|2K
|USDAUD.r
|1.8K
|USDJPY.r
|-2.1K
|CHFJPY.r
|1.8K
|CHFUSD.r
|1.8K
|SGDJPY.r
|485
|GBPCAD.r
|1.2K
|AUDNZD.r
|1.1K
|EURAUD.r
|949
|USDGBP.r
|718
|NZDAUD.r
|958
|SGDAUD.r
|581
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +16.42 USD
最差交易: -16 USD
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 13
最大连续盈利: +28.61 USD
最大连续亏损: -101.31 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 CMCMarkets1-Global 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
