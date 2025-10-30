- Crescimento
Negociações:
84
Negociações com lucro:
47 (55.95%)
Negociações com perda:
37 (44.05%)
Melhor negociação:
16.42 USD
Pior negociação:
-16.17 USD
Lucro bruto:
164.09 USD (21 327 pips)
Perda bruta:
-157.04 USD (23 003 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
8 (28.61 USD)
Máximo lucro consecutivo:
28.61 USD (8)
Índice de Sharpe:
0.02
Atividade de negociação:
35.67%
Depósito máximo carregado:
12.90%
Último negócio:
31 dias atrás
Negociações por semana:
0
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
0.07
Negociações longas:
45 (53.57%)
Negociações curtas:
39 (46.43%)
Fator de lucro:
1.04
Valor esperado:
0.08 USD
Lucro médio:
3.49 USD
Perda média:
-4.24 USD
Máximo de perdas consecutivas:
13 (-101.31 USD)
Máxima perda consecutiva:
-101.31 USD (13)
Crescimento mensal:
0.00%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
93.90 USD
Máximo:
101.31 USD (12.55%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
12.55% (101.31 USD)
Pelo Capital Líquido:
11.08% (85.93 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GBPAUD.r
|16
|GBPJPY.r
|12
|USDAUD.r
|11
|USDJPY.r
|9
|CHFJPY.r
|8
|CHFUSD.r
|7
|SGDJPY.r
|6
|GBPCAD.r
|4
|AUDNZD.r
|4
|EURAUD.r
|2
|USDGBP.r
|2
|NZDAUD.r
|2
|SGDAUD.r
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GBPAUD.r
|-87
|GBPJPY.r
|13
|USDAUD.r
|25
|USDJPY.r
|-17
|CHFJPY.r
|12
|CHFUSD.r
|18
|SGDJPY.r
|2
|GBPCAD.r
|9
|AUDNZD.r
|6
|EURAUD.r
|6
|USDGBP.r
|9
|NZDAUD.r
|6
|SGDAUD.r
|4
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GBPAUD.r
|-13K
|GBPJPY.r
|2K
|USDAUD.r
|1.8K
|USDJPY.r
|-2.1K
|CHFJPY.r
|1.8K
|CHFUSD.r
|1.8K
|SGDJPY.r
|485
|GBPCAD.r
|1.2K
|AUDNZD.r
|1.1K
|EURAUD.r
|949
|USDGBP.r
|718
|NZDAUD.r
|958
|SGDAUD.r
|581
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Melhor negociação: +16.42 USD
Pior negociação: -16 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 8
Máximo de perdas consecutivas: 13
Máximo lucro consecutivo: +28.61 USD
Máxima perda consecutiva: -101.31 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "CMCMarkets1-Global" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
1%
0
0
USD
USD
807
USD
USD
7
100%
84
55%
36%
1.04
0.08
USD
USD
13%
1:100