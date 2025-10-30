- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
91
利益トレード:
47 (51.64%)
損失トレード:
44 (48.35%)
ベストトレード:
6.15 USD
最悪のトレード:
-16.05 USD
総利益:
127.53 USD (18 734 pips)
総損失:
-194.26 USD (28 874 pips)
最大連続の勝ち:
7 (13.65 USD)
最大連続利益:
18.61 USD (5)
シャープレシオ:
-0.15
取引アクティビティ:
30.39%
最大入金額:
12.58%
最近のトレード:
31 日前
1週間当たりの取引:
0
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
-0.58
長いトレード:
44 (48.35%)
短いトレード:
47 (51.65%)
プロフィットファクター:
0.66
期待されたペイオフ:
-0.73 USD
平均利益:
2.71 USD
平均損失:
-4.42 USD
最大連続の負け:
13 (-101.20 USD)
最大連続損失:
-101.20 USD (13)
月間成長:
0.00%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
106.47 USD
最大の:
114.46 USD (14.17%)
比較ドローダウン:
残高による:
14.11% (114.02 USD)
エクイティによる:
11.92% (94.76 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|CHFJPY.r
|21
|GBPAUD.r
|17
|GBPJPY.r
|15
|CHFUSD.r
|9
|USDJPY.r
|9
|GBPCAD.r
|6
|EURNZD.r
|4
|AUDNZD.r
|4
|USDAUD.r
|4
|NZDJPY.r
|2
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|CHFJPY.r
|-92
|GBPAUD.r
|-14
|GBPJPY.r
|9
|CHFUSD.r
|19
|USDJPY.r
|-17
|GBPCAD.r
|3
|EURNZD.r
|7
|AUDNZD.r
|6
|USDAUD.r
|8
|NZDJPY.r
|4
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|CHFJPY.r
|-14K
|GBPAUD.r
|-2K
|GBPJPY.r
|1.2K
|CHFUSD.r
|2.1K
|USDJPY.r
|-2.1K
|GBPCAD.r
|474
|EURNZD.r
|1.2K
|AUDNZD.r
|1.1K
|USDAUD.r
|1.2K
|NZDJPY.r
|599
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +6.15 USD
最悪のトレード: -16 USD
最大連続の勝ち: 5
最大連続の負け: 13
最大連続利益: +13.65 USD
最大連続損失: -101.20 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"CMCMarkets1-Global"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
-8%
0
0
USD
USD
733
USD
USD
7
100%
91
51%
30%
0.65
-0.73
USD
USD
14%
1:100