- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
91
Negociações com lucro:
47 (51.64%)
Negociações com perda:
44 (48.35%)
Melhor negociação:
6.15 USD
Pior negociação:
-16.05 USD
Lucro bruto:
127.53 USD (18 734 pips)
Perda bruta:
-194.26 USD (28 874 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
7 (13.65 USD)
Máximo lucro consecutivo:
18.61 USD (5)
Índice de Sharpe:
-0.15
Atividade de negociação:
30.39%
Depósito máximo carregado:
12.58%
Último negócio:
31 dias atrás
Negociações por semana:
0
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
-0.58
Negociações longas:
44 (48.35%)
Negociações curtas:
47 (51.65%)
Fator de lucro:
0.66
Valor esperado:
-0.73 USD
Lucro médio:
2.71 USD
Perda média:
-4.42 USD
Máximo de perdas consecutivas:
13 (-101.20 USD)
Máxima perda consecutiva:
-101.20 USD (13)
Crescimento mensal:
0.00%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
106.47 USD
Máximo:
114.46 USD (14.17%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
14.11% (114.02 USD)
Pelo Capital Líquido:
11.92% (94.76 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|CHFJPY.r
|21
|GBPAUD.r
|17
|GBPJPY.r
|15
|CHFUSD.r
|9
|USDJPY.r
|9
|GBPCAD.r
|6
|EURNZD.r
|4
|AUDNZD.r
|4
|USDAUD.r
|4
|NZDJPY.r
|2
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|CHFJPY.r
|-92
|GBPAUD.r
|-14
|GBPJPY.r
|9
|CHFUSD.r
|19
|USDJPY.r
|-17
|GBPCAD.r
|3
|EURNZD.r
|7
|AUDNZD.r
|6
|USDAUD.r
|8
|NZDJPY.r
|4
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|CHFJPY.r
|-14K
|GBPAUD.r
|-2K
|GBPJPY.r
|1.2K
|CHFUSD.r
|2.1K
|USDJPY.r
|-2.1K
|GBPCAD.r
|474
|EURNZD.r
|1.2K
|AUDNZD.r
|1.1K
|USDAUD.r
|1.2K
|NZDJPY.r
|599
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +6.15 USD
Pior negociação: -16 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 5
Máximo de perdas consecutivas: 13
Máximo lucro consecutivo: +13.65 USD
Máxima perda consecutiva: -101.20 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "CMCMarkets1-Global" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
-8%
0
0
USD
USD
733
USD
USD
7
100%
91
51%
30%
0.65
-0.73
USD
USD
14%
1:100