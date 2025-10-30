- 자본
- 축소
트레이드:
91
이익 거래:
47 (51.64%)
손실 거래:
44 (48.35%)
최고의 거래:
6.15 USD
최악의 거래:
-16.05 USD
총 수익:
127.53 USD (18 734 pips)
총 손실:
-194.26 USD (28 874 pips)
연속 최대 이익:
7 (13.65 USD)
연속 최대 이익:
18.61 USD (5)
샤프 비율:
-0.15
거래 활동:
30.39%
최대 입금량:
12.58%
최근 거래:
1 시간 전
주별 거래 수:
1
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
-0.58
롱(주식매수):
44 (48.35%)
숏(주식차입매도):
47 (51.65%)
수익 요인:
0.66
기대수익:
-0.73 USD
평균 이익:
2.71 USD
평균 손실:
-4.42 USD
연속 최대 손실:
13 (-101.20 USD)
연속 최대 손실:
-101.20 USD (13)
월별 성장률:
0.00%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
106.47 USD
최대한의:
114.46 USD (14.17%)
상대적 삭감:
잔고별:
14.11% (114.02 USD)
자본금별:
11.92% (94.76 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|CHFJPY.r
|21
|GBPAUD.r
|17
|GBPJPY.r
|15
|CHFUSD.r
|9
|USDJPY.r
|9
|GBPCAD.r
|6
|EURNZD.r
|4
|AUDNZD.r
|4
|USDAUD.r
|4
|NZDJPY.r
|2
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|CHFJPY.r
|-92
|GBPAUD.r
|-14
|GBPJPY.r
|9
|CHFUSD.r
|19
|USDJPY.r
|-17
|GBPCAD.r
|3
|EURNZD.r
|7
|AUDNZD.r
|6
|USDAUD.r
|8
|NZDJPY.r
|4
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|CHFJPY.r
|-14K
|GBPAUD.r
|-2K
|GBPJPY.r
|1.2K
|CHFUSD.r
|2.1K
|USDJPY.r
|-2.1K
|GBPCAD.r
|474
|EURNZD.r
|1.2K
|AUDNZD.r
|1.1K
|USDAUD.r
|1.2K
|NZDJPY.r
|599
- 입금량
- 축소
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "CMCMarkets1-Global"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
리뷰 없음
