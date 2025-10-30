- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
91
盈利交易:
47 (51.64%)
亏损交易:
44 (48.35%)
最好交易:
6.15 USD
最差交易:
-16.05 USD
毛利:
127.53 USD (18 734 pips)
毛利亏损:
-194.26 USD (28 874 pips)
最大连续赢利:
7 (13.65 USD)
最大连续盈利:
18.61 USD (5)
夏普比率:
-0.15
交易活动:
30.39%
最大入金加载:
12.58%
最近交易:
31 几天前
每周交易:
0
平均持有时间:
1 一天
采收率:
-0.58
长期交易:
44 (48.35%)
短期交易:
47 (51.65%)
利润因子:
0.66
预期回报:
-0.73 USD
平均利润:
2.71 USD
平均损失:
-4.42 USD
最大连续失误:
13 (-101.20 USD)
最大连续亏损:
-101.20 USD (13)
每月增长:
0.00%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
106.47 USD
最大值:
114.46 USD (14.17%)
相对跌幅:
结余:
14.11% (114.02 USD)
净值:
11.92% (94.76 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|CHFJPY.r
|21
|GBPAUD.r
|17
|GBPJPY.r
|15
|CHFUSD.r
|9
|USDJPY.r
|9
|GBPCAD.r
|6
|EURNZD.r
|4
|AUDNZD.r
|4
|USDAUD.r
|4
|NZDJPY.r
|2
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|CHFJPY.r
|-92
|GBPAUD.r
|-14
|GBPJPY.r
|9
|CHFUSD.r
|19
|USDJPY.r
|-17
|GBPCAD.r
|3
|EURNZD.r
|7
|AUDNZD.r
|6
|USDAUD.r
|8
|NZDJPY.r
|4
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|CHFJPY.r
|-14K
|GBPAUD.r
|-2K
|GBPJPY.r
|1.2K
|CHFUSD.r
|2.1K
|USDJPY.r
|-2.1K
|GBPCAD.r
|474
|EURNZD.r
|1.2K
|AUDNZD.r
|1.1K
|USDAUD.r
|1.2K
|NZDJPY.r
|599
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +6.15 USD
最差交易: -16 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 13
最大连续盈利: +13.65 USD
最大连续亏损: -101.20 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 CMCMarkets1-Global 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-8%
0
0
USD
USD
733
USD
USD
7
100%
91
51%
30%
0.65
-0.73
USD
USD
14%
1:100