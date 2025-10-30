- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
91
Прибыльных трейдов:
47 (51.64%)
Убыточных трейдов:
44 (48.35%)
Лучший трейд:
6.15 USD
Худший трейд:
-16.05 USD
Общая прибыль:
127.53 USD (18 734 pips)
Общий убыток:
-194.26 USD (28 874 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (13.65 USD)
Макс. прибыль в серии:
18.61 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
-0.15
Торговая активность:
30.39%
Макс. загрузка депозита:
12.58%
Последний трейд:
31 день
Трейдов в неделю:
0
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
-0.58
Длинных трейдов:
44 (48.35%)
Коротких трейдов:
47 (51.65%)
Профит фактор:
0.66
Мат. ожидание:
-0.73 USD
Средняя прибыль:
2.71 USD
Средний убыток:
-4.42 USD
Макс. серия проигрышей:
13 (-101.20 USD)
Макс. убыток в серии:
-101.20 USD (13)
Прирост в месяц:
0.00%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
106.47 USD
Максимальная:
114.46 USD (14.17%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
14.11% (114.02 USD)
По эквити:
11.92% (94.76 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|CHFJPY.r
|21
|GBPAUD.r
|17
|GBPJPY.r
|15
|CHFUSD.r
|9
|USDJPY.r
|9
|GBPCAD.r
|6
|EURNZD.r
|4
|AUDNZD.r
|4
|USDAUD.r
|4
|NZDJPY.r
|2
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|CHFJPY.r
|-92
|GBPAUD.r
|-14
|GBPJPY.r
|9
|CHFUSD.r
|19
|USDJPY.r
|-17
|GBPCAD.r
|3
|EURNZD.r
|7
|AUDNZD.r
|6
|USDAUD.r
|8
|NZDJPY.r
|4
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|CHFJPY.r
|-14K
|GBPAUD.r
|-2K
|GBPJPY.r
|1.2K
|CHFUSD.r
|2.1K
|USDJPY.r
|-2.1K
|GBPCAD.r
|474
|EURNZD.r
|1.2K
|AUDNZD.r
|1.1K
|USDAUD.r
|1.2K
|NZDJPY.r
|599
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +6.15 USD
Худший трейд: -16 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 13
Макс. прибыль в серии: +13.65 USD
Макс. убыток в серии: -101.20 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "CMCMarkets1-Global" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
-8%
0
0
USD
USD
733
USD
USD
7
100%
91
51%
30%
0.65
-0.73
USD
USD
14%
1:100