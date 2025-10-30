シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / FP8007 King Martingale Pro 1004
Tik Yam Yeung

FP8007 King Martingale Pro 1004

Tik Yam Yeung
レビュー0件
信頼性
9週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 5%
CMCMarkets1-Global
1:100
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
88
利益トレード:
53 (60.22%)
損失トレード:
35 (39.77%)
ベストトレード:
6.04 USD
最悪のトレード:
-10.33 USD
総利益:
144.81 USD (21 593 pips)
総損失:
-103.32 USD (15 208 pips)
最大連続の勝ち:
7 (24.19 USD)
最大連続利益:
24.19 USD (7)
シャープレシオ:
0.14
取引アクティビティ:
25.33%
最大入金額:
14.46%
最近のトレード:
5 時間前
1週間当たりの取引:
4
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
0.96
長いトレード:
41 (46.59%)
短いトレード:
47 (53.41%)
プロフィットファクター:
1.40
期待されたペイオフ:
0.47 USD
平均利益:
2.73 USD
平均損失:
-2.95 USD
最大連続の負け:
7 (-41.28 USD)
最大連続損失:
-41.28 USD (7)
月間成長:
1.86%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
31.53 USD
最大の:
43.14 USD (5.32%)
比較ドローダウン:
残高による:
5.32% (43.14 USD)
エクイティによる:
11.84% (98.76 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
CHFJPY.r 18
GBPJPY.r 17
GBPAUD.r 15
USDJPY.r 9
SGDJPY.r 8
GBPCAD.r 6
EURNZD.r 4
CHFUSD.r 4
USDAUD.r 4
AUDJPY.r 2
EURAUD.r 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
CHFJPY.r 29
GBPJPY.r 13
GBPAUD.r -20
USDJPY.r -17
SGDJPY.r -8
GBPCAD.r 3
EURNZD.r 7
CHFUSD.r 16
USDAUD.r 8
AUDJPY.r 6
EURAUD.r 4
20 40 60
20 40 60
20 40 60
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
CHFJPY.r 4.5K
GBPJPY.r 1.9K
GBPAUD.r -3K
USDJPY.r -2.1K
SGDJPY.r -976
GBPCAD.r 474
EURNZD.r 1.2K
CHFUSD.r 1.6K
USDAUD.r 1.2K
AUDJPY.r 989
EURAUD.r 583
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +6.04 USD
最悪のトレード: -10 USD
最大連続の勝ち: 7
最大連続の負け: 7
最大連続利益: +24.19 USD
最大連続損失: -41.28 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"CMCMarkets1-Global"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

レビューなし
2026.01.13 03:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.02 10:56
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.29 04:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.19 10:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.18 19:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.04 08:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.30 13:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.21 04:41
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.45% of days out of 29 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.14 14:22
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.13 15:41
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.05 04:48
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.30 15:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.30 15:57
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
