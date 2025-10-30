- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
88
利益トレード:
53 (60.22%)
損失トレード:
35 (39.77%)
ベストトレード:
6.04 USD
最悪のトレード:
-10.33 USD
総利益:
144.81 USD (21 593 pips)
総損失:
-103.32 USD (15 208 pips)
最大連続の勝ち:
7 (24.19 USD)
最大連続利益:
24.19 USD (7)
シャープレシオ:
0.14
取引アクティビティ:
25.33%
最大入金額:
14.46%
最近のトレード:
5 時間前
1週間当たりの取引:
4
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
0.96
長いトレード:
41 (46.59%)
短いトレード:
47 (53.41%)
プロフィットファクター:
1.40
期待されたペイオフ:
0.47 USD
平均利益:
2.73 USD
平均損失:
-2.95 USD
最大連続の負け:
7 (-41.28 USD)
最大連続損失:
-41.28 USD (7)
月間成長:
1.86%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
31.53 USD
最大の:
43.14 USD (5.32%)
比較ドローダウン:
残高による:
5.32% (43.14 USD)
エクイティによる:
11.84% (98.76 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|CHFJPY.r
|18
|GBPJPY.r
|17
|GBPAUD.r
|15
|USDJPY.r
|9
|SGDJPY.r
|8
|GBPCAD.r
|6
|EURNZD.r
|4
|CHFUSD.r
|4
|USDAUD.r
|4
|AUDJPY.r
|2
|EURAUD.r
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|CHFJPY.r
|29
|GBPJPY.r
|13
|GBPAUD.r
|-20
|USDJPY.r
|-17
|SGDJPY.r
|-8
|GBPCAD.r
|3
|EURNZD.r
|7
|CHFUSD.r
|16
|USDAUD.r
|8
|AUDJPY.r
|6
|EURAUD.r
|4
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|CHFJPY.r
|4.5K
|GBPJPY.r
|1.9K
|GBPAUD.r
|-3K
|USDJPY.r
|-2.1K
|SGDJPY.r
|-976
|GBPCAD.r
|474
|EURNZD.r
|1.2K
|CHFUSD.r
|1.6K
|USDAUD.r
|1.2K
|AUDJPY.r
|989
|EURAUD.r
|583
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +6.04 USD
最悪のトレード: -10 USD
最大連続の勝ち: 7
最大連続の負け: 7
最大連続利益: +24.19 USD
最大連続損失: -41.28 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"CMCMarkets1-Global"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
5%
0
0
USD
USD
841
USD
USD
9
100%
88
60%
25%
1.40
0.47
USD
USD
12%
1:100