- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
88
Negociações com lucro:
53 (60.22%)
Negociações com perda:
35 (39.77%)
Melhor negociação:
6.04 USD
Pior negociação:
-10.33 USD
Lucro bruto:
144.81 USD (21 593 pips)
Perda bruta:
-103.32 USD (15 208 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
7 (24.19 USD)
Máximo lucro consecutivo:
24.19 USD (7)
Índice de Sharpe:
0.14
Atividade de negociação:
25.33%
Depósito máximo carregado:
14.46%
Último negócio:
5 horas atrás
Negociações por semana:
4
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
0.96
Negociações longas:
41 (46.59%)
Negociações curtas:
47 (53.41%)
Fator de lucro:
1.40
Valor esperado:
0.47 USD
Lucro médio:
2.73 USD
Perda média:
-2.95 USD
Máximo de perdas consecutivas:
7 (-41.28 USD)
Máxima perda consecutiva:
-41.28 USD (7)
Crescimento mensal:
1.86%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
31.53 USD
Máximo:
43.14 USD (5.32%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
5.32% (43.14 USD)
Pelo Capital Líquido:
11.84% (98.76 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|CHFJPY.r
|18
|GBPJPY.r
|17
|GBPAUD.r
|15
|USDJPY.r
|9
|SGDJPY.r
|8
|GBPCAD.r
|6
|EURNZD.r
|4
|CHFUSD.r
|4
|USDAUD.r
|4
|AUDJPY.r
|2
|EURAUD.r
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|CHFJPY.r
|29
|GBPJPY.r
|13
|GBPAUD.r
|-20
|USDJPY.r
|-17
|SGDJPY.r
|-8
|GBPCAD.r
|3
|EURNZD.r
|7
|CHFUSD.r
|16
|USDAUD.r
|8
|AUDJPY.r
|6
|EURAUD.r
|4
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|CHFJPY.r
|4.5K
|GBPJPY.r
|1.9K
|GBPAUD.r
|-3K
|USDJPY.r
|-2.1K
|SGDJPY.r
|-976
|GBPCAD.r
|474
|EURNZD.r
|1.2K
|CHFUSD.r
|1.6K
|USDAUD.r
|1.2K
|AUDJPY.r
|989
|EURAUD.r
|583
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +6.04 USD
Pior negociação: -10 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 7
Máximo de perdas consecutivas: 7
Máximo lucro consecutivo: +24.19 USD
Máxima perda consecutiva: -41.28 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "CMCMarkets1-Global" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
5%
0
0
USD
USD
841
USD
USD
9
100%
88
60%
25%
1.40
0.47
USD
USD
12%
1:100