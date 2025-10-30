SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / FP8007 King Martingale Pro 1004
Tik Yam Yeung

FP8007 King Martingale Pro 1004

Tik Yam Yeung
0 comentários
Confiabilidade
9 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 5%
CMCMarkets1-Global
1:100
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
88
Negociações com lucro:
53 (60.22%)
Negociações com perda:
35 (39.77%)
Melhor negociação:
6.04 USD
Pior negociação:
-10.33 USD
Lucro bruto:
144.81 USD (21 593 pips)
Perda bruta:
-103.32 USD (15 208 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
7 (24.19 USD)
Máximo lucro consecutivo:
24.19 USD (7)
Índice de Sharpe:
0.14
Atividade de negociação:
25.33%
Depósito máximo carregado:
14.46%
Último negócio:
5 horas atrás
Negociações por semana:
4
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
0.96
Negociações longas:
41 (46.59%)
Negociações curtas:
47 (53.41%)
Fator de lucro:
1.40
Valor esperado:
0.47 USD
Lucro médio:
2.73 USD
Perda média:
-2.95 USD
Máximo de perdas consecutivas:
7 (-41.28 USD)
Máxima perda consecutiva:
-41.28 USD (7)
Crescimento mensal:
1.86%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
31.53 USD
Máximo:
43.14 USD (5.32%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
5.32% (43.14 USD)
Pelo Capital Líquido:
11.84% (98.76 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
CHFJPY.r 18
GBPJPY.r 17
GBPAUD.r 15
USDJPY.r 9
SGDJPY.r 8
GBPCAD.r 6
EURNZD.r 4
CHFUSD.r 4
USDAUD.r 4
AUDJPY.r 2
EURAUD.r 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
CHFJPY.r 29
GBPJPY.r 13
GBPAUD.r -20
USDJPY.r -17
SGDJPY.r -8
GBPCAD.r 3
EURNZD.r 7
CHFUSD.r 16
USDAUD.r 8
AUDJPY.r 6
EURAUD.r 4
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
CHFJPY.r 4.5K
GBPJPY.r 1.9K
GBPAUD.r -3K
USDJPY.r -2.1K
SGDJPY.r -976
GBPCAD.r 474
EURNZD.r 1.2K
CHFUSD.r 1.6K
USDAUD.r 1.2K
AUDJPY.r 989
EURAUD.r 583
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +6.04 USD
Pior negociação: -10 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 7
Máximo de perdas consecutivas: 7
Máximo lucro consecutivo: +24.19 USD
Máxima perda consecutiva: -41.28 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "CMCMarkets1-Global" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2026.01.13 03:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.02 10:56
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.29 04:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.19 10:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.18 19:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.04 08:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.30 13:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.21 04:41
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.45% of days out of 29 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.14 14:22
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.13 15:41
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.05 04:48
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.30 15:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.30 15:57
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
FP8007 King Martingale Pro 1004
30 USD por mês
5%
0
0
USD
841
USD
9
100%
88
60%
25%
1.40
0.47
USD
12%
1:100
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.