Tik Yam Yeung

FP8007 King Martingale Pro 1004

Tik Yam Yeung
0 отзывов
Надежность
9 недель
0 / 0 USD
прирост с 2025 5%
CMCMarkets1-Global
1:100
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
88
Прибыльных трейдов:
53 (60.22%)
Убыточных трейдов:
35 (39.77%)
Лучший трейд:
6.04 USD
Худший трейд:
-10.33 USD
Общая прибыль:
144.81 USD (21 593 pips)
Общий убыток:
-103.32 USD (15 208 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (24.19 USD)
Макс. прибыль в серии:
24.19 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.14
Торговая активность:
25.33%
Макс. загрузка депозита:
14.46%
Последний трейд:
5 часов
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
0.96
Длинных трейдов:
41 (46.59%)
Коротких трейдов:
47 (53.41%)
Профит фактор:
1.40
Мат. ожидание:
0.47 USD
Средняя прибыль:
2.73 USD
Средний убыток:
-2.95 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-41.28 USD)
Макс. убыток в серии:
-41.28 USD (7)
Прирост в месяц:
1.86%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
31.53 USD
Максимальная:
43.14 USD (5.32%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.32% (43.14 USD)
По эквити:
11.84% (98.76 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
CHFJPY.r 18
GBPJPY.r 17
GBPAUD.r 15
USDJPY.r 9
SGDJPY.r 8
GBPCAD.r 6
EURNZD.r 4
CHFUSD.r 4
USDAUD.r 4
AUDJPY.r 2
EURAUD.r 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
CHFJPY.r 29
GBPJPY.r 13
GBPAUD.r -20
USDJPY.r -17
SGDJPY.r -8
GBPCAD.r 3
EURNZD.r 7
CHFUSD.r 16
USDAUD.r 8
AUDJPY.r 6
EURAUD.r 4
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
CHFJPY.r 4.5K
GBPJPY.r 1.9K
GBPAUD.r -3K
USDJPY.r -2.1K
SGDJPY.r -976
GBPCAD.r 474
EURNZD.r 1.2K
CHFUSD.r 1.6K
USDAUD.r 1.2K
AUDJPY.r 989
EURAUD.r 583
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +6.04 USD
Худший трейд: -10 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +24.19 USD
Макс. убыток в серии: -41.28 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "CMCMarkets1-Global" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

2026.01.13 03:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.02 10:56
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.29 04:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.19 10:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.18 19:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.04 08:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.30 13:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.21 04:41
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.45% of days out of 29 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.14 14:22
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.13 15:41
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.05 04:48
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.30 15:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.30 15:57
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
