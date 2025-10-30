- Прирост
Всего трейдов:
88
Прибыльных трейдов:
53 (60.22%)
Убыточных трейдов:
35 (39.77%)
Лучший трейд:
6.04 USD
Худший трейд:
-10.33 USD
Общая прибыль:
144.81 USD (21 593 pips)
Общий убыток:
-103.32 USD (15 208 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (24.19 USD)
Макс. прибыль в серии:
24.19 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.14
Торговая активность:
25.33%
Макс. загрузка депозита:
14.46%
Последний трейд:
5 часов
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
0.96
Длинных трейдов:
41 (46.59%)
Коротких трейдов:
47 (53.41%)
Профит фактор:
1.40
Мат. ожидание:
0.47 USD
Средняя прибыль:
2.73 USD
Средний убыток:
-2.95 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-41.28 USD)
Макс. убыток в серии:
-41.28 USD (7)
Прирост в месяц:
1.86%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
31.53 USD
Максимальная:
43.14 USD (5.32%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.32% (43.14 USD)
По эквити:
11.84% (98.76 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|CHFJPY.r
|18
|GBPJPY.r
|17
|GBPAUD.r
|15
|USDJPY.r
|9
|SGDJPY.r
|8
|GBPCAD.r
|6
|EURNZD.r
|4
|CHFUSD.r
|4
|USDAUD.r
|4
|AUDJPY.r
|2
|EURAUD.r
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|CHFJPY.r
|29
|GBPJPY.r
|13
|GBPAUD.r
|-20
|USDJPY.r
|-17
|SGDJPY.r
|-8
|GBPCAD.r
|3
|EURNZD.r
|7
|CHFUSD.r
|16
|USDAUD.r
|8
|AUDJPY.r
|6
|EURAUD.r
|4
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|CHFJPY.r
|4.5K
|GBPJPY.r
|1.9K
|GBPAUD.r
|-3K
|USDJPY.r
|-2.1K
|SGDJPY.r
|-976
|GBPCAD.r
|474
|EURNZD.r
|1.2K
|CHFUSD.r
|1.6K
|USDAUD.r
|1.2K
|AUDJPY.r
|989
|EURAUD.r
|583
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
