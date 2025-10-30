信号部分
信号 / MetaTrader 4 / FP8007 King Martingale Pro 1004
Tik Yam Yeung

FP8007 King Martingale Pro 1004

Tik Yam Yeung
0条评论
可靠性
9
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 5%
CMCMarkets1-Global
1:100
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
88
盈利交易:
53 (60.22%)
亏损交易:
35 (39.77%)
最好交易:
6.04 USD
最差交易:
-10.33 USD
毛利:
144.81 USD (21 593 pips)
毛利亏损:
-103.32 USD (15 208 pips)
最大连续赢利:
7 (24.19 USD)
最大连续盈利:
24.19 USD (7)
夏普比率:
0.14
交易活动:
25.33%
最大入金加载:
14.46%
最近交易:
5 几小时前
每周交易:
4
平均持有时间:
1 一天
采收率:
0.96
长期交易:
41 (46.59%)
短期交易:
47 (53.41%)
利润因子:
1.40
预期回报:
0.47 USD
平均利润:
2.73 USD
平均损失:
-2.95 USD
最大连续失误:
7 (-41.28 USD)
最大连续亏损:
-41.28 USD (7)
每月增长:
1.86%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
31.53 USD
最大值:
43.14 USD (5.32%)
相对跌幅:
结余:
5.32% (43.14 USD)
净值:
11.84% (98.76 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
CHFJPY.r 18
GBPJPY.r 17
GBPAUD.r 15
USDJPY.r 9
SGDJPY.r 8
GBPCAD.r 6
EURNZD.r 4
CHFUSD.r 4
USDAUD.r 4
AUDJPY.r 2
EURAUD.r 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
CHFJPY.r 29
GBPJPY.r 13
GBPAUD.r -20
USDJPY.r -17
SGDJPY.r -8
GBPCAD.r 3
EURNZD.r 7
CHFUSD.r 16
USDAUD.r 8
AUDJPY.r 6
EURAUD.r 4
20 40 60
20 40 60
20 40 60
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
CHFJPY.r 4.5K
GBPJPY.r 1.9K
GBPAUD.r -3K
USDJPY.r -2.1K
SGDJPY.r -976
GBPCAD.r 474
EURNZD.r 1.2K
CHFUSD.r 1.6K
USDAUD.r 1.2K
AUDJPY.r 989
EURAUD.r 583
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +6.04 USD
最差交易: -10 USD
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 7
最大连续盈利: +24.19 USD
最大连续亏损: -41.28 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 CMCMarkets1-Global 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

2026.01.13 03:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.02 10:56
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.29 04:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.19 10:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.18 19:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.04 08:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.30 13:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.21 04:41
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.45% of days out of 29 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.14 14:22
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.13 15:41
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.05 04:48
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.30 15:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.30 15:57
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
