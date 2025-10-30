- 成长
交易:
88
盈利交易:
53 (60.22%)
亏损交易:
35 (39.77%)
最好交易:
6.04 USD
最差交易:
-10.33 USD
毛利:
144.81 USD (21 593 pips)
毛利亏损:
-103.32 USD (15 208 pips)
最大连续赢利:
7 (24.19 USD)
最大连续盈利:
24.19 USD (7)
夏普比率:
0.14
交易活动:
25.33%
最大入金加载:
14.46%
最近交易:
5 几小时前
每周交易:
4
平均持有时间:
1 一天
采收率:
0.96
长期交易:
41 (46.59%)
短期交易:
47 (53.41%)
利润因子:
1.40
预期回报:
0.47 USD
平均利润:
2.73 USD
平均损失:
-2.95 USD
最大连续失误:
7 (-41.28 USD)
最大连续亏损:
-41.28 USD (7)
每月增长:
1.86%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
31.53 USD
最大值:
43.14 USD (5.32%)
相对跌幅:
结余:
5.32% (43.14 USD)
净值:
11.84% (98.76 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|CHFJPY.r
|18
|GBPJPY.r
|17
|GBPAUD.r
|15
|USDJPY.r
|9
|SGDJPY.r
|8
|GBPCAD.r
|6
|EURNZD.r
|4
|CHFUSD.r
|4
|USDAUD.r
|4
|AUDJPY.r
|2
|EURAUD.r
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|CHFJPY.r
|29
|GBPJPY.r
|13
|GBPAUD.r
|-20
|USDJPY.r
|-17
|SGDJPY.r
|-8
|GBPCAD.r
|3
|EURNZD.r
|7
|CHFUSD.r
|16
|USDAUD.r
|8
|AUDJPY.r
|6
|EURAUD.r
|4
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|CHFJPY.r
|4.5K
|GBPJPY.r
|1.9K
|GBPAUD.r
|-3K
|USDJPY.r
|-2.1K
|SGDJPY.r
|-976
|GBPCAD.r
|474
|EURNZD.r
|1.2K
|CHFUSD.r
|1.6K
|USDAUD.r
|1.2K
|AUDJPY.r
|989
|EURAUD.r
|583
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +6.04 USD
最差交易: -10 USD
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 7
最大连续盈利: +24.19 USD
最大连续亏损: -41.28 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 CMCMarkets1-Global 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
