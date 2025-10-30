- 자본
- 축소
트레이드:
88
이익 거래:
53 (60.22%)
손실 거래:
35 (39.77%)
최고의 거래:
6.04 USD
최악의 거래:
-10.33 USD
총 수익:
144.81 USD (21 593 pips)
총 손실:
-103.32 USD (15 208 pips)
연속 최대 이익:
24.19 USD (7)
샤프 비율:
0.14
거래 활동:
25.33%
최대 입금량:
14.46%
최근 거래:
5 시간 전
주별 거래 수:
4
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
0.96
롱(주식매수):
41 (46.59%)
숏(주식차입매도):
47 (53.41%)
수익 요인:
1.40
기대수익:
0.47 USD
평균 이익:
2.73 USD
평균 손실:
-2.95 USD
연속 최대 손실:
-41.28 USD (7)
월별 성장률:
1.86%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
31.53 USD
최대한의:
43.14 USD (5.32%)
상대적 삭감:
잔고별:
5.32% (43.14 USD)
자본금별:
11.84% (98.76 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|CHFJPY.r
|18
|GBPJPY.r
|17
|GBPAUD.r
|15
|USDJPY.r
|9
|SGDJPY.r
|8
|GBPCAD.r
|6
|EURNZD.r
|4
|CHFUSD.r
|4
|USDAUD.r
|4
|AUDJPY.r
|2
|EURAUD.r
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|CHFJPY.r
|29
|GBPJPY.r
|13
|GBPAUD.r
|-20
|USDJPY.r
|-17
|SGDJPY.r
|-8
|GBPCAD.r
|3
|EURNZD.r
|7
|CHFUSD.r
|16
|USDAUD.r
|8
|AUDJPY.r
|6
|EURAUD.r
|4
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|CHFJPY.r
|4.5K
|GBPJPY.r
|1.9K
|GBPAUD.r
|-3K
|USDJPY.r
|-2.1K
|SGDJPY.r
|-976
|GBPCAD.r
|474
|EURNZD.r
|1.2K
|CHFUSD.r
|1.6K
|USDAUD.r
|1.2K
|AUDJPY.r
|989
|EURAUD.r
|583
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +6.04 USD
최악의 거래: -10 USD
연속 최대 이익: 7
연속 최대 손실: 7
연속 최대 이익: +24.19 USD
연속 최대 손실: -41.28 USD
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
5%
0
0
USD
USD
841
USD
USD
9
100%
88
60%
25%
1.40
0.47
USD
USD
12%
1:100