Teerathad Booranawisedkul

EA BC

Teerathad Booranawisedkul
レビュー0件
信頼性
9週間
0 / 0 USD
月額  35  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 74%
ICMarketsSC-Live26
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
142
利益トレード:
119 (83.80%)
損失トレード:
23 (16.20%)
ベストトレード:
40.00 USD
最悪のトレード:
-58.06 USD
総利益:
553.76 USD (360 939 pips)
総損失:
-333.12 USD (183 351 pips)
最大連続の勝ち:
25 (121.70 USD)
最大連続利益:
121.70 USD (25)
シャープレシオ:
0.18
取引アクティビティ:
2.49%
最大入金額:
41.47%
最近のトレード:
3 日前
1週間当たりの取引:
6
平均保有時間:
30 分
リカバリーファクター:
1.41
長いトレード:
70 (49.30%)
短いトレード:
72 (50.70%)
プロフィットファクター:
1.66
期待されたペイオフ:
1.55 USD
平均利益:
4.65 USD
平均損失:
-14.48 USD
最大連続の負け:
4 (-156.24 USD)
最大連続損失:
-156.24 USD (4)
月間成長:
9.49%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
156.24 USD (27.37%)
比較ドローダウン:
残高による:
27.37% (156.24 USD)
エクイティによる:
44.59% (153.79 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 122
BTCUSD 20
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 187
BTCUSD 34
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 8.2K
BTCUSD 169K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +40.00 USD
最悪のトレード: -58 USD
最大連続の勝ち: 25
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +121.70 USD
最大連続損失: -156.24 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-Live26"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Exness-Real3
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.12 × 17
ICMarketsSC-Live09
0.22 × 155
ICMarketsSC-Live11
0.26 × 109
ICMarketsSC-Live26
0.93 × 1605
RoboForex-ECN-2
0.97 × 606
FPMarkets-Live2
1.00 × 1
Exness-Real17
1.19 × 139
SaracenInc-Live
1.50 × 109
ICMarketsSC-Live25
1.64 × 102
RoboForex-ECN
1.66 × 79
Exness-Real9
1.89 × 226
BlackBullMarkets-Live
1.94 × 31
Tickmill-Live08
2.00 × 8
FusionMarkets-Live 2
2.00 × 1
Exness-Real29
2.00 × 1
Exness-Real6
2.00 × 1
ICMarketsSC-Live16
2.42 × 55
Exness-Real20
2.54 × 521
BoldPrime2-Live
2.65 × 246
26 より多く...
レビューなし
2025.12.04 21:02
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.02 16:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.01 15:36
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.29 05:13
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.21 20:41
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.21 20:41
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.20 21:11
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.20 21:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 07:36
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.14 07:36
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.05 16:27
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.04 15:10
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.04 10:00
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.04 10:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.28 05:38
Share of trading days is too low
2025.10.28 05:38
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.28 05:38
High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.27 14:53
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.27 14:53
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.27 14:53
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
