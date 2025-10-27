- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
142
利益トレード:
119 (83.80%)
損失トレード:
23 (16.20%)
ベストトレード:
40.00 USD
最悪のトレード:
-58.06 USD
総利益:
553.76 USD (360 939 pips)
総損失:
-333.12 USD (183 351 pips)
最大連続の勝ち:
25 (121.70 USD)
最大連続利益:
121.70 USD (25)
シャープレシオ:
0.18
取引アクティビティ:
2.49%
最大入金額:
41.47%
最近のトレード:
3 日前
1週間当たりの取引:
6
平均保有時間:
30 分
リカバリーファクター:
1.41
長いトレード:
70 (49.30%)
短いトレード:
72 (50.70%)
プロフィットファクター:
1.66
期待されたペイオフ:
1.55 USD
平均利益:
4.65 USD
平均損失:
-14.48 USD
最大連続の負け:
4 (-156.24 USD)
最大連続損失:
-156.24 USD (4)
月間成長:
9.49%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
156.24 USD (27.37%)
比較ドローダウン:
残高による:
27.37% (156.24 USD)
エクイティによる:
44.59% (153.79 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|122
|BTCUSD
|20
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|187
|BTCUSD
|34
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|8.2K
|BTCUSD
|169K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +40.00 USD
最悪のトレード: -58 USD
最大連続の勝ち: 25
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +121.70 USD
最大連続損失: -156.24 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-Live26"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Exness-Real3
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.12 × 17
|
ICMarketsSC-Live09
|0.22 × 155
|
ICMarketsSC-Live11
|0.26 × 109
|
ICMarketsSC-Live26
|0.93 × 1605
|
RoboForex-ECN-2
|0.97 × 606
|
FPMarkets-Live2
|1.00 × 1
|
Exness-Real17
|1.19 × 139
|
SaracenInc-Live
|1.50 × 109
|
ICMarketsSC-Live25
|1.64 × 102
|
RoboForex-ECN
|1.66 × 79
|
Exness-Real9
|1.89 × 226
|
BlackBullMarkets-Live
|1.94 × 31
|
Tickmill-Live08
|2.00 × 8
|
FusionMarkets-Live 2
|2.00 × 1
|
Exness-Real29
|2.00 × 1
|
Exness-Real6
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live16
|2.42 × 55
|
Exness-Real20
|2.54 × 521
|
BoldPrime2-Live
|2.65 × 246
レビューなし
