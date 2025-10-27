SeñalesSecciones
Teerathad Booranawisedkul

EA BC

Teerathad Booranawisedkul
0 comentarios
Fiabilidad
9 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 35 USD al mes
incremento desde 2025 74%
ICMarketsSC-Live26
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
142
Transacciones Rentables:
119 (83.80%)
Transacciones Irrentables:
23 (16.20%)
Mejor transacción:
40.00 USD
Peor transacción:
-58.06 USD
Beneficio Bruto:
553.76 USD (360 939 pips)
Pérdidas Brutas:
-333.12 USD (183 351 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
25 (121.70 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
121.70 USD (25)
Ratio de Sharpe:
0.18
Actividad comercial:
2.49%
Carga máxima del depósito:
41.47%
Último trade:
1 día
Trades a la semana:
6
Tiempo medio de espera:
30 minutos
Factor de Recuperación:
1.41
Transacciones Largas:
70 (49.30%)
Transacciones Cortas:
72 (50.70%)
Factor de Beneficio:
1.66
Beneficio Esperado:
1.55 USD
Beneficio medio:
4.65 USD
Pérdidas medias:
-14.48 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-156.24 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-156.24 USD (4)
Crecimiento al mes:
9.49%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
156.24 USD (27.37%)
Reducción relativa:
De balance:
27.37% (156.24 USD)
De fondos:
44.59% (153.79 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 122
BTCUSD 20
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 187
BTCUSD 34
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 8.2K
BTCUSD 169K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +40.00 USD
Peor transacción: -58 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 25
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +121.70 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -156.24 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-Live26" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Exness-Real3
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.12 × 17
ICMarketsSC-Live09
0.22 × 155
ICMarketsSC-Live11
0.26 × 109
ICMarketsSC-Live26
0.93 × 1605
RoboForex-ECN-2
0.97 × 606
FPMarkets-Live2
1.00 × 1
Exness-Real17
1.19 × 139
SaracenInc-Live
1.50 × 109
ICMarketsSC-Live25
1.64 × 102
RoboForex-ECN
1.66 × 79
Exness-Real9
1.89 × 226
BlackBullMarkets-Live
1.94 × 31
Tickmill-Live08
2.00 × 8
FusionMarkets-Live 2
2.00 × 1
Exness-Real29
2.00 × 1
Exness-Real6
2.00 × 1
ICMarketsSC-Live16
2.42 × 55
Exness-Real20
2.54 × 521
BoldPrime2-Live
2.65 × 246
otros 26...
No hay comentarios
2025.12.04 21:02
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.02 16:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.01 15:36
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.29 05:13
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.21 20:41
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.21 20:41
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.20 21:11
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.20 21:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 07:36
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.14 07:36
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.05 16:27
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.04 15:10
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.04 10:00
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.04 10:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.28 05:38
Share of trading days is too low
2025.10.28 05:38
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.28 05:38
High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.27 14:53
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.27 14:53
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.27 14:53
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
