Negociações:
142
Negociações com lucro:
119 (83.80%)
Negociações com perda:
23 (16.20%)
Melhor negociação:
40.00 USD
Pior negociação:
-58.06 USD
Lucro bruto:
553.76 USD (360 939 pips)
Perda bruta:
-333.12 USD (183 351 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
25 (121.70 USD)
Máximo lucro consecutivo:
121.70 USD (25)
Índice de Sharpe:
0.18
Atividade de negociação:
2.49%
Depósito máximo carregado:
41.47%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
6
Tempo médio de espera:
30 minutos
Fator de recuperação:
1.41
Negociações longas:
70 (49.30%)
Negociações curtas:
72 (50.70%)
Fator de lucro:
1.66
Valor esperado:
1.55 USD
Lucro médio:
4.65 USD
Perda média:
-14.48 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-156.24 USD)
Máxima perda consecutiva:
-156.24 USD (4)
Crescimento mensal:
9.49%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
156.24 USD (27.37%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
27.37% (156.24 USD)
Pelo Capital Líquido:
44.59% (153.79 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|122
|BTCUSD
|20
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|187
|BTCUSD
|34
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|8.2K
|BTCUSD
|169K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +40.00 USD
Pior negociação: -58 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 25
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +121.70 USD
Máxima perda consecutiva: -156.24 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-Live26" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Exness-Real3
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.12 × 17
|
ICMarketsSC-Live09
|0.22 × 155
|
ICMarketsSC-Live11
|0.26 × 109
|
ICMarketsSC-Live26
|0.93 × 1605
|
RoboForex-ECN-2
|0.97 × 606
|
FPMarkets-Live2
|1.00 × 1
|
Exness-Real17
|1.19 × 139
|
SaracenInc-Live
|1.50 × 109
|
ICMarketsSC-Live25
|1.64 × 102
|
RoboForex-ECN
|1.66 × 79
|
Exness-Real9
|1.89 × 226
|
BlackBullMarkets-Live
|1.94 × 31
|
Tickmill-Live08
|2.00 × 8
|
FusionMarkets-Live 2
|2.00 × 1
|
Exness-Real29
|2.00 × 1
|
Exness-Real6
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live16
|2.42 × 55
|
Exness-Real20
|2.54 × 521
|
BoldPrime2-Live
|2.65 × 246
26 mais ...
Sem comentários
