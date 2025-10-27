SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / EA BC
Teerathad Booranawisedkul

EA BC

Teerathad Booranawisedkul
0 comentários
Confiabilidade
9 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 74%
ICMarketsSC-Live26
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
142
Negociações com lucro:
119 (83.80%)
Negociações com perda:
23 (16.20%)
Melhor negociação:
40.00 USD
Pior negociação:
-58.06 USD
Lucro bruto:
553.76 USD (360 939 pips)
Perda bruta:
-333.12 USD (183 351 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
25 (121.70 USD)
Máximo lucro consecutivo:
121.70 USD (25)
Índice de Sharpe:
0.18
Atividade de negociação:
2.49%
Depósito máximo carregado:
41.47%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
6
Tempo médio de espera:
30 minutos
Fator de recuperação:
1.41
Negociações longas:
70 (49.30%)
Negociações curtas:
72 (50.70%)
Fator de lucro:
1.66
Valor esperado:
1.55 USD
Lucro médio:
4.65 USD
Perda média:
-14.48 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-156.24 USD)
Máxima perda consecutiva:
-156.24 USD (4)
Crescimento mensal:
9.49%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
156.24 USD (27.37%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
27.37% (156.24 USD)
Pelo Capital Líquido:
44.59% (153.79 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 122
BTCUSD 20
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 187
BTCUSD 34
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 8.2K
BTCUSD 169K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +40.00 USD
Pior negociação: -58 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 25
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +121.70 USD
Máxima perda consecutiva: -156.24 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-Live26" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Exness-Real3
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.12 × 17
ICMarketsSC-Live09
0.22 × 155
ICMarketsSC-Live11
0.26 × 109
ICMarketsSC-Live26
0.93 × 1605
RoboForex-ECN-2
0.97 × 606
FPMarkets-Live2
1.00 × 1
Exness-Real17
1.19 × 139
SaracenInc-Live
1.50 × 109
ICMarketsSC-Live25
1.64 × 102
RoboForex-ECN
1.66 × 79
Exness-Real9
1.89 × 226
BlackBullMarkets-Live
1.94 × 31
Tickmill-Live08
2.00 × 8
FusionMarkets-Live 2
2.00 × 1
Exness-Real29
2.00 × 1
Exness-Real6
2.00 × 1
ICMarketsSC-Live16
2.42 × 55
Exness-Real20
2.54 × 521
BoldPrime2-Live
2.65 × 246
26 mais ...
Sem comentários
2025.12.04 21:02
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.02 16:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.01 15:36
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.29 05:13
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.21 20:41
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.21 20:41
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.20 21:11
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.20 21:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 07:36
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.14 07:36
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.05 16:27
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.04 15:10
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.04 10:00
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.04 10:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.28 05:38
Share of trading days is too low
2025.10.28 05:38
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.28 05:38
High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.27 14:53
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.27 14:53
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.27 14:53
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
