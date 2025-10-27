- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
140
Прибыльных трейдов:
119 (85.00%)
Убыточных трейдов:
21 (15.00%)
Лучший трейд:
40.00 USD
Худший трейд:
-58.06 USD
Общая прибыль:
553.76 USD (360 939 pips)
Общий убыток:
-330.29 USD (169 201 pips)
Макс. серия выигрышей:
25 (121.70 USD)
Макс. прибыль в серии:
121.70 USD (25)
Коэффициент Шарпа:
0.18
Торговая активность:
2.49%
Макс. загрузка депозита:
41.47%
Последний трейд:
11 часов
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
31 минуту
Фактор восстановления:
1.43
Длинных трейдов:
69 (49.29%)
Коротких трейдов:
71 (50.71%)
Профит фактор:
1.68
Мат. ожидание:
1.60 USD
Средняя прибыль:
4.65 USD
Средний убыток:
-15.73 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-156.24 USD)
Макс. убыток в серии:
-156.24 USD (4)
Прирост в месяц:
14.88%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
156.24 USD (27.37%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
27.37% (156.24 USD)
По эквити:
44.59% (153.79 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|122
|BTCUSD
|18
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|187
|BTCUSD
|37
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|8.2K
|BTCUSD
|184K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +40.00 USD
Худший трейд: -58 USD
Макс. серия выигрышей: 25
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +121.70 USD
Макс. убыток в серии: -156.24 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-Live26" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-Real3
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.12 × 17
|
ICMarketsSC-Live09
|0.22 × 155
|
ICMarketsSC-Live11
|0.26 × 109
|
ICMarketsSC-Live26
|0.93 × 1605
|
RoboForex-ECN-2
|0.97 × 606
|
FPMarkets-Live2
|1.00 × 1
|
Exness-Real17
|1.19 × 139
|
SaracenInc-Live
|1.50 × 109
|
ICMarketsSC-Live25
|1.64 × 102
|
RoboForex-ECN
|1.66 × 79
|
Exness-Real9
|1.89 × 226
|
BlackBullMarkets-Live
|1.94 × 31
|
Tickmill-Live08
|2.00 × 8
|
FusionMarkets-Live 2
|2.00 × 1
|
Exness-Real29
|2.00 × 1
|
Exness-Real6
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live16
|2.42 × 55
|
Exness-Real20
|2.54 × 521
|
BoldPrime2-Live
|2.65 × 246
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
35 USD в месяц
74%
0
0
USD
USD
523
USD
USD
9
100%
140
85%
2%
1.67
1.60
USD
USD
45%
1:500