Teerathad Booranawisedkul

EA BC

Teerathad Booranawisedkul
0 отзывов
Надежность
9 недель
0 / 0 USD
Копировать за 35 USD в месяц
прирост с 2025 74%
ICMarketsSC-Live26
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
140
Прибыльных трейдов:
119 (85.00%)
Убыточных трейдов:
21 (15.00%)
Лучший трейд:
40.00 USD
Худший трейд:
-58.06 USD
Общая прибыль:
553.76 USD (360 939 pips)
Общий убыток:
-330.29 USD (169 201 pips)
Макс. серия выигрышей:
25 (121.70 USD)
Макс. прибыль в серии:
121.70 USD (25)
Коэффициент Шарпа:
0.18
Торговая активность:
2.49%
Макс. загрузка депозита:
41.47%
Последний трейд:
11 часов
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
31 минуту
Фактор восстановления:
1.43
Длинных трейдов:
69 (49.29%)
Коротких трейдов:
71 (50.71%)
Профит фактор:
1.68
Мат. ожидание:
1.60 USD
Средняя прибыль:
4.65 USD
Средний убыток:
-15.73 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-156.24 USD)
Макс. убыток в серии:
-156.24 USD (4)
Прирост в месяц:
14.88%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
156.24 USD (27.37%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
27.37% (156.24 USD)
По эквити:
44.59% (153.79 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 122
BTCUSD 18
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 187
BTCUSD 37
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 8.2K
BTCUSD 184K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +40.00 USD
Худший трейд: -58 USD
Макс. серия выигрышей: 25
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +121.70 USD
Макс. убыток в серии: -156.24 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-Live26" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-Real3
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.12 × 17
ICMarketsSC-Live09
0.22 × 155
ICMarketsSC-Live11
0.26 × 109
ICMarketsSC-Live26
0.93 × 1605
RoboForex-ECN-2
0.97 × 606
FPMarkets-Live2
1.00 × 1
Exness-Real17
1.19 × 139
SaracenInc-Live
1.50 × 109
ICMarketsSC-Live25
1.64 × 102
RoboForex-ECN
1.66 × 79
Exness-Real9
1.89 × 226
BlackBullMarkets-Live
1.94 × 31
Tickmill-Live08
2.00 × 8
FusionMarkets-Live 2
2.00 × 1
Exness-Real29
2.00 × 1
Exness-Real6
2.00 × 1
ICMarketsSC-Live16
2.42 × 55
Exness-Real20
2.54 × 521
BoldPrime2-Live
2.65 × 246
еще 26...
Нет отзывов
2025.12.04 21:02
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.02 16:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.01 15:36
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.29 05:13
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.21 20:41
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.21 20:41
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.20 21:11
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.20 21:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 07:36
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.14 07:36
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.05 16:27
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.04 15:10
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.04 10:00
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.04 10:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.28 05:38
Share of trading days is too low
2025.10.28 05:38
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.28 05:38
High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.27 14:53
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.27 14:53
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.27 14:53
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.