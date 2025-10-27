- 成長
- ドローダウン
トレード:
86
利益トレード:
35 (40.69%)
損失トレード:
51 (59.30%)
ベストトレード:
79.90 USD
最悪のトレード:
-50.07 USD
総利益:
1 854.25 USD (151 455 pips)
総損失:
-1 743.80 USD (137 847 pips)
最大連続の勝ち:
8 (352.74 USD)
最大連続利益:
414.01 USD (7)
シャープレシオ:
0.04
取引アクティビティ:
70.39%
最大入金額:
3.17%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
11
平均保有時間:
16 時間
リカバリーファクター:
0.22
長いトレード:
68 (79.07%)
短いトレード:
18 (20.93%)
プロフィットファクター:
1.06
期待されたペイオフ:
1.28 USD
平均利益:
52.98 USD
平均損失:
-34.19 USD
最大連続の負け:
8 (-344.20 USD)
最大連続損失:
-344.20 USD (8)
月間成長:
5.15%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
234.22 USD
最大の:
506.08 USD (15.44%)
比較ドローダウン:
残高による:
15.63% (506.08 USD)
エクイティによる:
2.45% (79.03 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|86
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|110
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|14K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +79.90 USD
最悪のトレード: -50 USD
最大連続の勝ち: 7
最大連続の負け: 8
最大連続利益: +352.74 USD
最大連続損失: -344.20 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MaxrichGroup-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
The Journey Trade,
Kind Regards.
レビューなし
