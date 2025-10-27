- 자본
- 축소
트레이드:
106
이익 거래:
44 (41.50%)
손실 거래:
62 (58.49%)
최고의 거래:
99.84 USD
최악의 거래:
-50.42 USD
총 수익:
2 549.97 USD (193 509 pips)
총 손실:
-2 056.76 USD (166 304 pips)
연속 최대 이익:
8 (352.74 USD)
연속 최대 이익:
556.37 USD (6)
샤프 비율:
0.10
거래 활동:
67.51%
최대 입금량:
3.90%
최근 거래:
14 시간 전
주별 거래 수:
12
평균 유지 시간:
16 시간
회복 요인:
0.97
롱(주식매수):
86 (81.13%)
숏(주식차입매도):
20 (18.87%)
수익 요인:
1.24
기대수익:
4.65 USD
평균 이익:
57.95 USD
평균 손실:
-33.17 USD
연속 최대 손실:
8 (-344.20 USD)
연속 최대 손실:
-344.20 USD (8)
월별 성장률:
23.94%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
234.22 USD
최대한의:
506.08 USD (15.44%)
상대적 삭감:
잔고별:
15.63% (506.08 USD)
자본금별:
2.45% (79.03 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|106
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|493
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|27K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +99.84 USD
최악의 거래: -50 USD
연속 최대 이익: 6
연속 최대 손실: 8
연속 최대 이익: +352.74 USD
연속 최대 손실: -344.20 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "MaxrichGroup-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
The Journey Trade,
Kind Regards.
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 100 USD
17%
0
0
USD
USD
3.5K
USD
USD
11
0%
106
41%
68%
1.23
4.65
USD
USD
16%
1:50