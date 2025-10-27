- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
85
盈利交易:
35 (41.17%)
亏损交易:
50 (58.82%)
最好交易:
79.90 USD
最差交易:
-50.07 USD
毛利:
1 854.25 USD (151 455 pips)
毛利亏损:
-1 723.60 USD (135 847 pips)
最大连续赢利:
8 (352.74 USD)
最大连续盈利:
414.01 USD (7)
夏普比率:
0.04
交易活动:
70.39%
最大入金加载:
3.17%
最近交易:
5 几小时前
每周交易:
8
平均持有时间:
17 小时
采收率:
0.26
长期交易:
67 (78.82%)
短期交易:
18 (21.18%)
利润因子:
1.08
预期回报:
1.54 USD
平均利润:
52.98 USD
平均损失:
-34.47 USD
最大连续失误:
8 (-344.20 USD)
最大连续亏损:
-344.20 USD (8)
每月增长:
4.41%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
234.22 USD
最大值:
506.08 USD (15.44%)
相对跌幅:
结余:
15.63% (506.08 USD)
净值:
2.45% (79.03 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|85
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|131
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|16K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +79.90 USD
最差交易: -50 USD
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 8
最大连续盈利: +352.74 USD
最大连续亏损: -344.20 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MaxrichGroup-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
The Journey Trade,
Kind Regards.
没有评论
