Всего трейдов:
82
Прибыльных трейдов:
33 (40.24%)
Убыточных трейдов:
49 (59.76%)
Лучший трейд:
79.90 USD
Худший трейд:
-50.07 USD
Общая прибыль:
1 756.65 USD (141 455 pips)
Общий убыток:
-1 703.40 USD (133 847 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (352.74 USD)
Макс. прибыль в серии:
414.01 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.02
Торговая активность:
70.39%
Макс. загрузка депозита:
3.17%
Последний трейд:
17 часов
Трейдов в неделю:
11
Ср. время удержания:
16 часов
Фактор восстановления:
0.11
Длинных трейдов:
64 (78.05%)
Коротких трейдов:
18 (21.95%)
Профит фактор:
1.03
Мат. ожидание:
0.65 USD
Средняя прибыль:
53.23 USD
Средний убыток:
-34.76 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-344.20 USD)
Макс. убыток в серии:
-344.20 USD (8)
Прирост в месяц:
0.01%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
234.22 USD
Максимальная:
506.08 USD (15.44%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
15.63% (506.08 USD)
По эквити:
2.45% (79.03 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|82
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|53
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|7.6K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +79.90 USD
Худший трейд: -50 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +352.74 USD
Макс. убыток в серии: -344.20 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
еще 196...
The Journey Trade,
Kind Regards.
Нет отзывов
