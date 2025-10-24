- 成長
ドローダウン
トレード:
115
利益トレード:
62 (53.91%)
損失トレード:
53 (46.09%)
ベストトレード:
61.42 USD
最悪のトレード:
-56.86 USD
総利益:
1 939.51 USD (192 721 pips)
総損失:
-1 397.94 USD (136 401 pips)
最大連続の勝ち:
16 (518.42 USD)
最大連続利益:
518.42 USD (16)
シャープレシオ:
0.19
取引アクティビティ:
42.98%
最大入金額:
2.80%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
4
平均保有時間:
10 時間
リカバリーファクター:
1.44
長いトレード:
74 (64.35%)
短いトレード:
41 (35.65%)
プロフィットファクター:
1.39
期待されたペイオフ:
4.71 USD
平均利益:
31.28 USD
平均損失:
-26.38 USD
最大連続の負け:
8 (-178.14 USD)
最大連続損失:
-178.14 USD (8)
月間成長:
-13.70%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
33.38 USD
最大の:
375.28 USD (20.08%)
比較ドローダウン:
残高による:
20.08% (375.27 USD)
エクイティによる:
7.09% (108.62 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSDv
|115
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSDv
|542
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSDv
|56K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
ドローダウン
