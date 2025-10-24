SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / REY LIEM
Renaldy Limantara

REY LIEM

Renaldy Limantara
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
12 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 54%
Monex-Live
1:100
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
115
Gewinntrades:
62 (53.91%)
Verlusttrades:
53 (46.09%)
Bester Trade:
61.42 USD
Schlechtester Trade:
-56.86 USD
Bruttoprofit:
1 939.51 USD (192 721 pips)
Bruttoverlust:
-1 397.95 USD (136 401 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
16 (518.42 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
518.42 USD (16)
Sharpe Ratio:
0.19
Trading-Aktivität:
42.98%
Max deposit load:
2.80%
Letzter Trade:
2 Stunden
Trades pro Woche:
5
Durchschn. Haltezeit:
10 Stunden
Erholungsfaktor:
1.44
Long-Positionen:
74 (64.35%)
Short-Positionen:
41 (35.65%)
Profit-Faktor:
1.39
Mathematische Gewinnerwartung:
4.71 USD
Durchschnittlicher Profit:
31.28 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-26.38 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
8 (-178.14 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-178.14 USD (8)
Wachstum pro Monat :
-14.74%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
33.38 USD
Maximaler:
375.28 USD (20.08%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
20.08% (375.27 USD)
Kapital:
7.09% (108.62 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSDv 115
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSDv 542
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSDv 56K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +61.42 USD
Schlechtester Trade: -57 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 16
Max. aufeinandergehende Verluste: 8
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +518.42 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -178.14 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Monex-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

TRADING FOR RICH !!
Keine Bewertungen
2025.12.17 02:36
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.17 05:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 03:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.13 18:52
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 08:30
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.04 19:19
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.04 19:19
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.04 01:30
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.04 01:30
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.28 08:48
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.28 07:38
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.24 08:12
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.24 08:12
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.24 01:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.24 01:51
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
REY LIEM
30 USD pro Monat
54%
0
0
USD
1.5K
USD
12
0%
115
53%
43%
1.38
4.71
USD
20%
1:100
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.