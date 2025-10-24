SeñalesSecciones
Renaldy Limantara

REY LIEM

Renaldy Limantara
0 comentarios
Fiabilidad
12 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 54%
Monex-Live
1:100
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
115
Transacciones Rentables:
62 (53.91%)
Transacciones Irrentables:
53 (46.09%)
Mejor transacción:
61.42 USD
Peor transacción:
-56.86 USD
Beneficio Bruto:
1 939.51 USD (192 721 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 397.94 USD (136 401 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
16 (518.42 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
518.42 USD (16)
Ratio de Sharpe:
0.19
Actividad comercial:
42.98%
Carga máxima del depósito:
2.80%
Último trade:
10 horas
Trades a la semana:
4
Tiempo medio de espera:
10 horas
Factor de Recuperación:
1.44
Transacciones Largas:
74 (64.35%)
Transacciones Cortas:
41 (35.65%)
Factor de Beneficio:
1.39
Beneficio Esperado:
4.71 USD
Beneficio medio:
31.28 USD
Pérdidas medias:
-26.38 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
8 (-178.14 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-178.14 USD (8)
Crecimiento al mes:
-13.70%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
33.38 USD
Máxima:
375.28 USD (20.08%)
Reducción relativa:
De balance:
20.08% (375.27 USD)
De fondos:
7.09% (108.62 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSDv 115
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSDv 542
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSDv 56K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
Mejor transacción: +61.42 USD
Peor transacción: -57 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 16
Máximo de pérdidas consecutivas: 8
Beneficio máximo consecutivo: +518.42 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -178.14 USD

TRADING FOR RICH !!
2025.12.17 02:36
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.17 05:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 03:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.13 18:52
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 08:30
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.04 19:19
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.04 19:19
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.04 01:30
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.04 01:30
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.28 08:48
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.28 07:38
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.24 08:12
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.24 08:12
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.24 01:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.24 01:51
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
