- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
114
盈利交易:
61 (53.50%)
亏损交易:
53 (46.49%)
最好交易:
61.42 USD
最差交易:
-56.86 USD
毛利:
1 909.23 USD (189 693 pips)
毛利亏损:
-1 397.93 USD (136 401 pips)
最大连续赢利:
16 (518.42 USD)
最大连续盈利:
518.42 USD (16)
夏普比率:
0.18
交易活动:
45.92%
最大入金加载:
2.80%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
6
平均持有时间:
10 小时
采收率:
1.36
长期交易:
74 (64.91%)
短期交易:
40 (35.09%)
利润因子:
1.37
预期回报:
4.49 USD
平均利润:
31.30 USD
平均损失:
-26.38 USD
最大连续失误:
8 (-178.14 USD)
最大连续亏损:
-178.14 USD (8)
每月增长:
-16.98%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
33.38 USD
最大值:
375.28 USD (20.08%)
相对跌幅:
结余:
20.08% (375.27 USD)
净值:
7.09% (108.62 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSDv
|114
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSDv
|511
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSDv
|53K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +61.42 USD
最差交易: -57 USD
最大连续赢利: 16
最大连续失误: 8
最大连续盈利: +518.42 USD
最大连续亏损: -178.14 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Monex-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
TRADING FOR RICH !!
没有评论
