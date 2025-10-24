СигналыРазделы
Renaldy Limantara

REY LIEM

Renaldy Limantara
0 отзывов
Надежность
11 недель
0 / 0 USD
прирост с 2025 51%
Monex-Live
1:100
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
114
Прибыльных трейдов:
61 (53.50%)
Убыточных трейдов:
53 (46.49%)
Лучший трейд:
61.42 USD
Худший трейд:
-56.86 USD
Общая прибыль:
1 909.23 USD (189 693 pips)
Общий убыток:
-1 397.93 USD (136 401 pips)
Макс. серия выигрышей:
16 (518.42 USD)
Макс. прибыль в серии:
518.42 USD (16)
Коэффициент Шарпа:
0.18
Торговая активность:
45.92%
Макс. загрузка депозита:
2.80%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
10 часов
Фактор восстановления:
1.36
Длинных трейдов:
74 (64.91%)
Коротких трейдов:
40 (35.09%)
Профит фактор:
1.37
Мат. ожидание:
4.49 USD
Средняя прибыль:
31.30 USD
Средний убыток:
-26.38 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-178.14 USD)
Макс. убыток в серии:
-178.14 USD (8)
Прирост в месяц:
-16.98%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
33.38 USD
Максимальная:
375.28 USD (20.08%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
20.08% (375.27 USD)
По эквити:
7.09% (108.62 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSDv 114
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSDv 511
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSDv 53K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +61.42 USD
Худший трейд: -57 USD
Макс. серия выигрышей: 16
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +518.42 USD
Макс. убыток в серии: -178.14 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Monex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

TRADING FOR RICH !!
Нет отзывов
2025.12.17 02:36
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.17 05:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 03:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.13 18:52
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 08:30
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.04 19:19
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.04 19:19
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.04 01:30
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.04 01:30
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.28 08:48
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.28 07:38
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.24 08:12
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.24 08:12
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.24 01:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.24 01:51
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
