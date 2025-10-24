- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
114
Прибыльных трейдов:
61 (53.50%)
Убыточных трейдов:
53 (46.49%)
Лучший трейд:
61.42 USD
Худший трейд:
-56.86 USD
Общая прибыль:
1 909.23 USD (189 693 pips)
Общий убыток:
-1 397.93 USD (136 401 pips)
Макс. серия выигрышей:
16 (518.42 USD)
Макс. прибыль в серии:
518.42 USD (16)
Коэффициент Шарпа:
0.18
Торговая активность:
45.92%
Макс. загрузка депозита:
2.80%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
10 часов
Фактор восстановления:
1.36
Длинных трейдов:
74 (64.91%)
Коротких трейдов:
40 (35.09%)
Профит фактор:
1.37
Мат. ожидание:
4.49 USD
Средняя прибыль:
31.30 USD
Средний убыток:
-26.38 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-178.14 USD)
Макс. убыток в серии:
-178.14 USD (8)
Прирост в месяц:
-16.98%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
33.38 USD
Максимальная:
375.28 USD (20.08%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
20.08% (375.27 USD)
По эквити:
7.09% (108.62 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSDv
|114
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSDv
|511
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSDv
|53K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +61.42 USD
Худший трейд: -57 USD
Макс. серия выигрышей: 16
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +518.42 USD
Макс. убыток в серии: -178.14 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Monex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
TRADING FOR RICH !!
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
51%
0
0
USD
USD
1.5K
USD
USD
11
0%
114
53%
46%
1.36
4.49
USD
USD
20%
1:100