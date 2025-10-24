SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / REY LIEM
Renaldy Limantara

REY LIEM

Renaldy Limantara
0 comentários
Confiabilidade
12 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 54%
Monex-Live
1:100
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
115
Negociações com lucro:
62 (53.91%)
Negociações com perda:
53 (46.09%)
Melhor negociação:
61.42 USD
Pior negociação:
-56.86 USD
Lucro bruto:
1 939.51 USD (192 721 pips)
Perda bruta:
-1 397.94 USD (136 401 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
16 (518.42 USD)
Máximo lucro consecutivo:
518.42 USD (16)
Índice de Sharpe:
0.19
Atividade de negociação:
42.98%
Depósito máximo carregado:
2.80%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
4
Tempo médio de espera:
10 horas
Fator de recuperação:
1.44
Negociações longas:
74 (64.35%)
Negociações curtas:
41 (35.65%)
Fator de lucro:
1.39
Valor esperado:
4.71 USD
Lucro médio:
31.28 USD
Perda média:
-26.38 USD
Máximo de perdas consecutivas:
8 (-178.14 USD)
Máxima perda consecutiva:
-178.14 USD (8)
Crescimento mensal:
-13.70%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
33.38 USD
Máximo:
375.28 USD (20.08%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
20.08% (375.27 USD)
Pelo Capital Líquido:
7.09% (108.62 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSDv 115
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSDv 542
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSDv 56K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +61.42 USD
Pior negociação: -57 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 16
Máximo de perdas consecutivas: 8
Máximo lucro consecutivo: +518.42 USD
Máxima perda consecutiva: -178.14 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Monex-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

TRADING FOR RICH !!
Sem comentários
2025.12.17 02:36
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.17 05:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 03:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.13 18:52
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 08:30
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.04 19:19
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.04 19:19
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.04 01:30
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.04 01:30
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.28 08:48
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.28 07:38
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.24 08:12
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.24 08:12
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.24 01:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.24 01:51
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
REY LIEM
30 USD por mês
54%
0
0
USD
1.5K
USD
12
0%
115
53%
43%
1.38
4.71
USD
20%
1:100
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 5 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.