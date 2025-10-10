シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / PANTHER X GODMODE V13 VT MARKETS
Nuttawud Arunsamran

PANTHER X GODMODE V13 VT MARKETS

Nuttawud Arunsamran
レビュー0件
信頼性
12週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 15%
VTMarkets-Live 4
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
920
利益トレード:
626 (68.04%)
損失トレード:
294 (31.96%)
ベストトレード:
182.64 USD
最悪のトレード:
-313.56 USD
総利益:
12 360.55 USD (290 095 pips)
総損失:
-11 681.64 USD (261 878 pips)
最大連続の勝ち:
19 (43.65 USD)
最大連続利益:
737.22 USD (8)
シャープレシオ:
0.03
取引アクティビティ:
21.70%
最大入金額:
7.65%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
100
平均保有時間:
28 分
リカバリーファクター:
0.47
長いトレード:
610 (66.30%)
短いトレード:
310 (33.70%)
プロフィットファクター:
1.06
期待されたペイオフ:
0.74 USD
平均利益:
19.75 USD
平均損失:
-39.73 USD
最大連続の負け:
8 (-152.40 USD)
最大連続損失:
-587.68 USD (3)
月間成長:
27.99%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
365.64 USD
最大の:
1 454.20 USD (48.65%)
比較ドローダウン:
残高による:
38.10% (1 137.41 USD)
エクイティによる:
6.66% (294.84 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD-ECN 920
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD-ECN 679
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD-ECN 28K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +182.64 USD
最悪のトレード: -314 USD
最大連続の勝ち: 8
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +43.65 USD
最大連続損失: -152.40 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VTMarkets-Live 4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

レビューなし
2025.12.24 00:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.22 02:26
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.35% of days out of 74 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.19 21:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.19 18:32
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.19 16:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.41% of days out of 71 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.25 07:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.24 21:31
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.17% of days out of 46 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.24 20:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.20 11:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.20 11:19
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.38% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.20 02:39
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.14 15:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.13 10:21
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.86% of days out of 35 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.13 08:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.12 02:20
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.94% of days out of 34 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.12 01:20
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.11 10:30
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.11 09:30
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.11 06:20
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.03% of days out of 33 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.11 03:10
Share of days for 80% of growth is too low
