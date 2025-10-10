- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
920
利益トレード:
626 (68.04%)
損失トレード:
294 (31.96%)
ベストトレード:
182.64 USD
最悪のトレード:
-313.56 USD
総利益:
12 360.55 USD (290 095 pips)
総損失:
-11 681.64 USD (261 878 pips)
最大連続の勝ち:
19 (43.65 USD)
最大連続利益:
737.22 USD (8)
シャープレシオ:
0.03
取引アクティビティ:
21.70%
最大入金額:
7.65%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
100
平均保有時間:
28 分
リカバリーファクター:
0.47
長いトレード:
610 (66.30%)
短いトレード:
310 (33.70%)
プロフィットファクター:
1.06
期待されたペイオフ:
0.74 USD
平均利益:
19.75 USD
平均損失:
-39.73 USD
最大連続の負け:
8 (-152.40 USD)
最大連続損失:
-587.68 USD (3)
月間成長:
27.99%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
365.64 USD
最大の:
1 454.20 USD (48.65%)
比較ドローダウン:
残高による:
38.10% (1 137.41 USD)
エクイティによる:
6.66% (294.84 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD-ECN
|920
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD-ECN
|679
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD-ECN
|28K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Deposit load
- ドローダウン
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VTMarkets-Live 4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
