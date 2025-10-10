SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / PANTHER X GODMODE V13 VT MARKETS
Nuttawud Arunsamran

PANTHER X GODMODE V13 VT MARKETS

Nuttawud Arunsamran
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
12 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 12%
VTMarkets-Live 4
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
921
Gewinntrades:
626 (67.96%)
Verlusttrades:
295 (32.03%)
Bester Trade:
182.64 USD
Schlechtester Trade:
-313.56 USD
Bruttoprofit:
12 360.55 USD (290 095 pips)
Bruttoverlust:
-11 778.36 USD (263 080 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
19 (43.65 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
737.22 USD (8)
Sharpe Ratio:
0.02
Trading-Aktivität:
21.70%
Max deposit load:
7.65%
Letzter Trade:
12 Stunden
Trades pro Woche:
99
Durchschn. Haltezeit:
28 Minuten
Erholungsfaktor:
0.40
Long-Positionen:
611 (66.34%)
Short-Positionen:
310 (33.66%)
Profit-Faktor:
1.05
Mathematische Gewinnerwartung:
0.63 USD
Durchschnittlicher Profit:
19.75 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-39.93 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
8 (-152.40 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-587.68 USD (3)
Wachstum pro Monat :
25.49%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
365.64 USD
Maximaler:
1 454.20 USD (48.65%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
38.10% (1 137.41 USD)
Kapital:
6.66% (294.84 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD-ECN 921
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD-ECN 582
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD-ECN 27K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +182.64 USD
Schlechtester Trade: -314 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 8
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +43.65 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -152.40 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "VTMarkets-Live 4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2025.12.24 00:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.22 02:26
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.35% of days out of 74 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.19 21:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.19 18:32
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.19 16:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.41% of days out of 71 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.25 07:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.24 21:31
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.17% of days out of 46 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.24 20:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.20 11:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.20 11:19
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.38% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.20 02:39
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.14 15:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.13 10:21
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.86% of days out of 35 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.13 08:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.12 02:20
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.94% of days out of 34 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.12 01:20
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.11 10:30
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.11 09:30
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.11 06:20
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.03% of days out of 33 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.11 03:10
Share of days for 80% of growth is too low
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
PANTHER X GODMODE V13 VT MARKETS
30 USD pro Monat
12%
0
0
USD
3.6K
USD
12
99%
921
67%
22%
1.04
0.63
USD
38%
1:500
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.