트레이드:
943
이익 거래:
638 (67.65%)
손실 거래:
305 (32.34%)
최고의 거래:
182.64 USD
최악의 거래:
-313.56 USD
총 수익:
12 593.34 USD (297 642 pips)
총 손실:
-12 199.81 USD (280 055 pips)
연속 최대 이익:
19 (43.65 USD)
연속 최대 이익:
737.22 USD (8)
샤프 비율:
0.02
거래 활동:
20.59%
최대 입금량:
7.65%
최근 거래:
4 시간 전
주별 거래 수:
20
평균 유지 시간:
29 분
회복 요인:
0.27
롱(주식매수):
632 (67.02%)
숏(주식차입매도):
311 (32.98%)
수익 요인:
1.03
기대수익:
0.42 USD
평균 이익:
19.74 USD
평균 손실:
-40.00 USD
연속 최대 손실:
8 (-152.40 USD)
연속 최대 손실:
-587.68 USD (3)
월별 성장률:
8.97%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
365.64 USD
최대한의:
1 454.20 USD (48.65%)
상대적 삭감:
잔고별:
38.10% (1 137.41 USD)
자본금별:
6.66% (294.84 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD-ECN
|941
|USOUSD-ECN
|2
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD-ECN
|395
|USOUSD-ECN
|-2
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD-ECN
|18K
|USOUSD-ECN
|-179
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +182.64 USD
최악의 거래: -314 USD
연속 최대 이익: 8
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +43.65 USD
연속 최대 손실: -152.40 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "VTMarkets-Live 4"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
