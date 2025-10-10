SeñalesSecciones
Nuttawud Arunsamran

PANTHER X GODMODE V13 VT MARKETS

Nuttawud Arunsamran
0 comentarios
Fiabilidad
12 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 15%
VTMarkets-Live 4
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
920
Transacciones Rentables:
626 (68.04%)
Transacciones Irrentables:
294 (31.96%)
Mejor transacción:
182.64 USD
Peor transacción:
-313.56 USD
Beneficio Bruto:
12 360.55 USD (290 095 pips)
Pérdidas Brutas:
-11 681.64 USD (261 878 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
19 (43.65 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
737.22 USD (8)
Ratio de Sharpe:
0.03
Actividad comercial:
21.70%
Carga máxima del depósito:
7.65%
Último trade:
8 horas
Trades a la semana:
100
Tiempo medio de espera:
28 minutos
Factor de Recuperación:
0.47
Transacciones Largas:
610 (66.30%)
Transacciones Cortas:
310 (33.70%)
Factor de Beneficio:
1.06
Beneficio Esperado:
0.74 USD
Beneficio medio:
19.75 USD
Pérdidas medias:
-39.73 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
8 (-152.40 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-587.68 USD (3)
Crecimiento al mes:
27.99%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
365.64 USD
Máxima:
1 454.20 USD (48.65%)
Reducción relativa:
De balance:
38.10% (1 137.41 USD)
De fondos:
6.66% (294.84 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD-ECN 920
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD-ECN 679
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD-ECN 28K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +182.64 USD
Peor transacción: -314 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 8
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +43.65 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -152.40 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "VTMarkets-Live 4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

