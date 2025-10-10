- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
920
Negociações com lucro:
626 (68.04%)
Negociações com perda:
294 (31.96%)
Melhor negociação:
182.64 USD
Pior negociação:
-313.56 USD
Lucro bruto:
12 360.55 USD (290 095 pips)
Perda bruta:
-11 681.64 USD (261 878 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
19 (43.65 USD)
Máximo lucro consecutivo:
737.22 USD (8)
Índice de Sharpe:
0.03
Atividade de negociação:
21.70%
Depósito máximo carregado:
7.65%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
100
Tempo médio de espera:
28 minutos
Fator de recuperação:
0.47
Negociações longas:
610 (66.30%)
Negociações curtas:
310 (33.70%)
Fator de lucro:
1.06
Valor esperado:
0.74 USD
Lucro médio:
19.75 USD
Perda média:
-39.73 USD
Máximo de perdas consecutivas:
8 (-152.40 USD)
Máxima perda consecutiva:
-587.68 USD (3)
Crescimento mensal:
27.99%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
365.64 USD
Máximo:
1 454.20 USD (48.65%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
38.10% (1 137.41 USD)
Pelo Capital Líquido:
6.66% (294.84 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD-ECN
|920
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD-ECN
|679
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD-ECN
|28K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +182.64 USD
Pior negociação: -314 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 8
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +43.65 USD
Máxima perda consecutiva: -152.40 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VTMarkets-Live 4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
15%
0
0
USD
USD
3.7K
USD
USD
12
99%
920
68%
22%
1.05
0.74
USD
USD
38%
1:500