Nuttawud Arunsamran

PANTHER X GODMODE V13 VT MARKETS

Nuttawud Arunsamran
0 comentários
Confiabilidade
12 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 15%
VTMarkets-Live 4
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
920
Negociações com lucro:
626 (68.04%)
Negociações com perda:
294 (31.96%)
Melhor negociação:
182.64 USD
Pior negociação:
-313.56 USD
Lucro bruto:
12 360.55 USD (290 095 pips)
Perda bruta:
-11 681.64 USD (261 878 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
19 (43.65 USD)
Máximo lucro consecutivo:
737.22 USD (8)
Índice de Sharpe:
0.03
Atividade de negociação:
21.70%
Depósito máximo carregado:
7.65%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
100
Tempo médio de espera:
28 minutos
Fator de recuperação:
0.47
Negociações longas:
610 (66.30%)
Negociações curtas:
310 (33.70%)
Fator de lucro:
1.06
Valor esperado:
0.74 USD
Lucro médio:
19.75 USD
Perda média:
-39.73 USD
Máximo de perdas consecutivas:
8 (-152.40 USD)
Máxima perda consecutiva:
-587.68 USD (3)
Crescimento mensal:
27.99%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
365.64 USD
Máximo:
1 454.20 USD (48.65%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
38.10% (1 137.41 USD)
Pelo Capital Líquido:
6.66% (294.84 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD-ECN 920
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD-ECN 679
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD-ECN 28K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +182.64 USD
Pior negociação: -314 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 8
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +43.65 USD
Máxima perda consecutiva: -152.40 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VTMarkets-Live 4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

