Всего трейдов:
902
Прибыльных трейдов:
616 (68.29%)
Убыточных трейдов:
286 (31.71%)
Лучший трейд:
182.64 USD
Худший трейд:
-313.56 USD
Общая прибыль:
11 994.21 USD (285 303 pips)
Общий убыток:
-11 097.27 USD (253 472 pips)
Макс. серия выигрышей:
19 (43.65 USD)
Макс. прибыль в серии:
737.22 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
0.03
Торговая активность:
21.70%
Макс. загрузка депозита:
7.65%
Последний трейд:
20 часов
Трейдов в неделю:
88
Ср. время удержания:
28 минут
Фактор восстановления:
0.62
Длинных трейдов:
592 (65.63%)
Коротких трейдов:
310 (34.37%)
Профит фактор:
1.08
Мат. ожидание:
0.99 USD
Средняя прибыль:
19.47 USD
Средний убыток:
-38.80 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-152.40 USD)
Макс. убыток в серии:
-587.68 USD (3)
Прирост в месяц:
23.33%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
365.64 USD
Максимальная:
1 454.20 USD (48.65%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
38.10% (1 137.41 USD)
По эквити:
6.66% (294.84 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD-ECN
|902
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD-ECN
|897
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD-ECN
|32K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
