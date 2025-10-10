СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / PANTHER X GODMODE V13 VT MARKETS
Nuttawud Arunsamran

PANTHER X GODMODE V13 VT MARKETS

Nuttawud Arunsamran
0 отзывов
Надежность
11 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 22%
VTMarkets-Live 4
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
902
Прибыльных трейдов:
616 (68.29%)
Убыточных трейдов:
286 (31.71%)
Лучший трейд:
182.64 USD
Худший трейд:
-313.56 USD
Общая прибыль:
11 994.21 USD (285 303 pips)
Общий убыток:
-11 097.27 USD (253 472 pips)
Макс. серия выигрышей:
19 (43.65 USD)
Макс. прибыль в серии:
737.22 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
0.03
Торговая активность:
21.70%
Макс. загрузка депозита:
7.65%
Последний трейд:
20 часов
Трейдов в неделю:
88
Ср. время удержания:
28 минут
Фактор восстановления:
0.62
Длинных трейдов:
592 (65.63%)
Коротких трейдов:
310 (34.37%)
Профит фактор:
1.08
Мат. ожидание:
0.99 USD
Средняя прибыль:
19.47 USD
Средний убыток:
-38.80 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-152.40 USD)
Макс. убыток в серии:
-587.68 USD (3)
Прирост в месяц:
23.33%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
365.64 USD
Максимальная:
1 454.20 USD (48.65%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
38.10% (1 137.41 USD)
По эквити:
6.66% (294.84 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD-ECN 902
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD-ECN 897
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD-ECN 32K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +182.64 USD
Худший трейд: -314 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +43.65 USD
Макс. убыток в серии: -152.40 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VTMarkets-Live 4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.12.24 00:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.22 02:26
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.35% of days out of 74 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.19 21:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.19 18:32
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.19 16:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.41% of days out of 71 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.25 07:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.24 21:31
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.17% of days out of 46 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.24 20:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.20 11:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.20 11:19
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.38% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.20 02:39
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.14 15:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.13 10:21
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.86% of days out of 35 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.13 08:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.12 02:20
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.94% of days out of 34 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.12 01:20
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.11 10:30
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.11 09:30
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.11 06:20
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.03% of days out of 33 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.11 03:10
Share of days for 80% of growth is too low
