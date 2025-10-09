シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Cuanin Ranging
Yusuf Al Rasyid Dahlan

Cuanin Ranging

Yusuf Al Rasyid Dahlan
レビュー0件
信頼性
12週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 14%
VTMarkets-Live 3
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
144
利益トレード:
114 (79.16%)
損失トレード:
30 (20.83%)
ベストトレード:
171.37 USD
最悪のトレード:
-76.29 USD
総利益:
1 930.10 USD (23 539 pips)
総損失:
-501.60 USD (7 677 pips)
最大連続の勝ち:
22 (541.53 USD)
最大連続利益:
541.53 USD (22)
シャープレシオ:
0.41
取引アクティビティ:
48.83%
最大入金額:
7.23%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
13
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
6.84
長いトレード:
62 (43.06%)
短いトレード:
82 (56.94%)
プロフィットファクター:
3.85
期待されたペイオフ:
9.92 USD
平均利益:
16.93 USD
平均損失:
-16.72 USD
最大連続の負け:
5 (-38.91 USD)
最大連続損失:
-205.59 USD (4)
月間成長:
6.10%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
208.88 USD (1.92%)
比較ドローダウン:
残高による:
1.89% (205.59 USD)
エクイティによる:
27.10% (2 901.47 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
AUDCAD-STD 78
NZDCAD-STD 42
AUDNZD-STD 24
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
AUDCAD-STD 623
NZDCAD-STD 788
AUDNZD-STD 17
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
AUDCAD-STD 9.4K
NZDCAD-STD 9.2K
AUDNZD-STD -2.7K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +171.37 USD
最悪のトレード: -76 USD
最大連続の勝ち: 22
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +541.53 USD
最大連続損失: -38.91 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VTMarkets-Live 3"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

レビューなし
2025.12.17 10:45
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.15 04:32
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.14 23:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.29 12:43
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.27 11:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.22 07:44
No swaps are charged
2025.10.22 07:44
No swaps are charged
2025.10.21 11:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.21 09:04
No swaps are charged on the signal account
2025.10.09 03:28
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.09 03:28
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
Cuanin Ranging
30 USD/月
14%
0
0
USD
11K
USD
12
100%
144
79%
49%
3.84
9.92
USD
27%
1:500
コピー

