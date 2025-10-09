- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
144
利益トレード:
114 (79.16%)
損失トレード:
30 (20.83%)
ベストトレード:
171.37 USD
最悪のトレード:
-76.29 USD
総利益:
1 930.10 USD (23 539 pips)
総損失:
-501.60 USD (7 677 pips)
最大連続の勝ち:
22 (541.53 USD)
最大連続利益:
541.53 USD (22)
シャープレシオ:
0.41
取引アクティビティ:
48.83%
最大入金額:
7.23%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
13
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
6.84
長いトレード:
62 (43.06%)
短いトレード:
82 (56.94%)
プロフィットファクター:
3.85
期待されたペイオフ:
9.92 USD
平均利益:
16.93 USD
平均損失:
-16.72 USD
最大連続の負け:
5 (-38.91 USD)
最大連続損失:
-205.59 USD (4)
月間成長:
6.10%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
208.88 USD (1.92%)
比較ドローダウン:
残高による:
1.89% (205.59 USD)
エクイティによる:
27.10% (2 901.47 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|AUDCAD-STD
|78
|NZDCAD-STD
|42
|AUDNZD-STD
|24
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|AUDCAD-STD
|623
|NZDCAD-STD
|788
|AUDNZD-STD
|17
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|AUDCAD-STD
|9.4K
|NZDCAD-STD
|9.2K
|AUDNZD-STD
|-2.7K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +171.37 USD
最悪のトレード: -76 USD
最大連続の勝ち: 22
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +541.53 USD
最大連続損失: -38.91 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VTMarkets-Live 3"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし
