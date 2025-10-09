SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / Cuanin Ranging
Yusuf Al Rasyid Dahlan

Cuanin Ranging

Yusuf Al Rasyid Dahlan
0 comentarios
Fiabilidad
12 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 14%
VTMarkets-Live 3
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
144
Transacciones Rentables:
114 (79.16%)
Transacciones Irrentables:
30 (20.83%)
Mejor transacción:
171.37 USD
Peor transacción:
-76.29 USD
Beneficio Bruto:
1 930.10 USD (23 539 pips)
Pérdidas Brutas:
-501.60 USD (7 677 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
22 (541.53 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
541.53 USD (22)
Ratio de Sharpe:
0.41
Actividad comercial:
48.83%
Carga máxima del depósito:
7.23%
Último trade:
18 horas
Trades a la semana:
13
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
6.84
Transacciones Largas:
62 (43.06%)
Transacciones Cortas:
82 (56.94%)
Factor de Beneficio:
3.85
Beneficio Esperado:
9.92 USD
Beneficio medio:
16.93 USD
Pérdidas medias:
-16.72 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-38.91 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-205.59 USD (4)
Crecimiento al mes:
6.10%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
208.88 USD (1.92%)
Reducción relativa:
De balance:
1.89% (205.59 USD)
De fondos:
27.10% (2 901.47 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
AUDCAD-STD 78
NZDCAD-STD 42
AUDNZD-STD 24
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
AUDCAD-STD 623
NZDCAD-STD 788
AUDNZD-STD 17
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
AUDCAD-STD 9.4K
NZDCAD-STD 9.2K
AUDNZD-STD -2.7K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +171.37 USD
Peor transacción: -76 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 22
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +541.53 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -38.91 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "VTMarkets-Live 3" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

No hay comentarios
2025.12.17 10:45
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.15 04:32
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.14 23:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.29 12:43
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.27 11:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.22 07:44
No swaps are charged
2025.10.22 07:44
No swaps are charged
2025.10.21 11:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.21 09:04
No swaps are charged on the signal account
2025.10.09 03:28
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.09 03:28
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Cuanin Ranging
30 USD al mes
14%
0
0
USD
11K
USD
12
100%
144
79%
49%
3.84
9.92
USD
27%
1:500
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.